Festa di Napoli Capitale Europea dello Sport 2026 al Maradona

Il 29 maggio lo stadio diventa un villaggio dello sport all’insegna dell’inclusione e della partecipazione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Nel’ambito delle celebrazioni per Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, lo stadio Diego Armando Maradona ospiterà, venerdì 29 maggio, una grande giornata dedicata allo sport, all’inclusione e alla partecipazione attiva di giovani e famiglie.

L’iniziativa è promossa dalla Paraiso Football Club, guidata dal presidente Gennaro Di Scala, in collaborazione con C.S.A.In. Nazionale e C.S.A.In. Campania presieduto da Gennaro Rega. Co-organizzato dal Comune, l’evento si inserisce nel programma di Napoli Capitale Europea dello Sport e mira a valorizzare il ruolo dello sport come strumento educativo, sociale e di coesione.

Per l’occasione, l’impianto si trasformerà in un ampio villaggio sportivo polifunzionale, pensato per accogliere scolaresche, associazioni e cittadini.

Fin dalle prime ore del mattino saranno attive numerose aree dedicate a diverse discipline – dal calcio al basket, dalla pallavolo al tiro con l’arco, fino alle attività di atletica leggera – offrendo ai partecipanti l’opportunità di sperimentare gratuitamente attività sportive in un contesto inclusivo e accessibile, grazie anche al contributo di Decathlon che predisporrà e seguirà tutte le attività con le proprie attrezzature sportive.

Accanto alle attività ludico-motorie, il campo da calcio sarà teatro di un articolato programma agonistico e dimostrativo.

In calendario le finali dei tornei giovanili C.S.A.In. Campania, con la partecipazione di squadre provenienti anche da altre regioni, tra cui la Sicilia, nell’ambito del ‘Trofeo dei Borboni – II edizione’, oltre a incontri che vedranno coinvolte realtà associative e professionali.

Momento di particolare rilievo sarà il 5° Memorial ‘Pasquale Apicella – Giovanni Vivenzio’, dedicato ai servitori dello Stato caduti nell’espletamento del proprio dovere, a conferma del valore dello sport quale veicolo di memoria, legalità e condivisione dei principi civili.

Nel corso del pomeriggio, spazio anche ad attività partecipative rivolte alle famiglie, con momenti sportivi condivisi tra genitori e figli, a testimonianza del ruolo dello sport nel rafforzare i legami sociali e intergenerazionali.

La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione, occasione per riconoscere l’impegno degli atleti, delle associazioni e di quanti sono stati coinvolti nella riuscita dell’iniziativa.

L’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante: