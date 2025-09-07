Festa dello sport, inclusione e socialità a Borgo a Buggiano (PT)

Il plauso del Presidente della Regione Toscana per l’iniziativa

Giornata dedicata alle attività all’aria aperta a Borgo a Buggiano, in provincia di Pistoia, dove sabato, nelle piazze e nelle vie della cittadina, grandi e piccoli hanno avuto modo di praticare calcio, rugby, pallavolo, ciclismo, spinning e altre attività sportive nell’ambito di una iniziativa promossa dal Comune e dalle associazioni del volontariato.

Il Presidente della Regione Toscana ha sottolineato il valore dell’iniziativa che avvicina allo sport giovani e meno giovani in uno spirito comunitario che promuove socialità e mette al centro l’importanza educativa del tempo passato in una reale dimensione condivisa e collettiva.