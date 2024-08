‘Festa delle Narrazioni Popolari’ al Convento di Civitaretenga (AQ)

In programma dal 22 al 25 agosto

Riceviamo e pubblichiamo.

Non esiste terra senza narrazione. Non esiste comunità senza storie che ne permettano l’evoluzione.

È questa la visione che guida il programma della ‘Festa delle Narrazioni Popolari’, che si terrà dal 22 al 25 agosto presso il Convento di Civitaretenga, in Abruzzo, in uno dei borghi più belli d’Italia.

La manifestazione, diretta e organizzata dalla rivista TerraNullius, in collaborazione la Cooperativa di Comunità Oro Rosso e con il patrocinio del Comune di Navelli e il coinvolgimento delle principali associazioni del territorio, vanta un programma in cui i nomi del passato, riscoperti e raccontati dagli autori contemporanei, incontrano i grandi autori del presente, perché, come sembra indicarci il programma pubblicato oggi per intero dagli organizzatori, la narrazione rappresenta un filo che non deve interrompersi mai.

Saranno quattro giornate di storie, libri, editoria indipendente, presentazioni, dibattiti, proiezioni, musica, degustazioni e street art in cui gli organizzatori hanno coinvolto oltre venti artisti.

Le prime tre giornate si apriranno con i laboratori dedicati ai più piccoli: giovedì 22 la cooperativa editoriale Red Star Press, che ha anche organizzato la fiera dell’editoria indipendente all’interno del chiostro del convento, allestirà un laboratorio di narrazione; il venerdì sarà invece la volta dello Studio Moonchausen, che si propone di spiegare la magia cinematografica attraverso i rudimenti teorici e pratici dell’animazione e in particolare della tecnica dello stop motion e, infine, il sabato, l’associazione Harp, del vicino borgo di Fontecchio, accompagnerà i più piccoli in una esperienza condivisa di scrittura visiva.

Nel chiostro del Convento, nelle quattro giornate si alterneranno, a partire dalle 17:30, autori e artisti: il 22 apriranno la manifestazione lo scrittore Roberto Mandracchia con il volume ‘L’implosivo’ e lo chef wild abruzzese Davide Nanni impegnato a reinterpretare il territorio con preparazioni tese a recuperare la memoria di ricette e prodotti locali.

Seguirà un dialogo degli scrittori Luca Moretti e Cristiano Armati con Tommaso Zanello, noto ai più col nome di Piotta.

La giornata di giovedì si chiuderà, quindi, in danza con la musica degli aquilani Dabadub Sound System.

Il pomeriggio del venerdì vedrà la partecipazione della Corriera di nonni lettori, progetto narrativo strettamente legato al territorio ideato da Paolo Fiorucci aka Il Libraio di Notte, e proseguirà guardando a figure abruzzesi riscoperte dai giovani autori: dallo scrittore e poeta Pascal D’Angelo di Introdacqua, poeta emigrato negli Stati Uniti che, contemporaneo di Carnevali, mai dimentica le sue origini, al ‘Maestro’ Umberto Postiglione di Raiano, militante impegnato nella causa di emancipazione umana anche attraverso lo studio, la cultura e i percorsi di autoformazione.

La giornata si concluderà con un nuovo show case musicale che vedrà protagonisti Rastablanco e Phenom dei Radici nel Cemento.

Sabato sarà presente Andrea Mattei, scrittore e giornalista, appassionato dei cammini che disegnano l’Italia e che ha recentemente pubblicato un libro dedicato al ‘Sentiero della libertà’ che attraversa l’Abruzzo.

La giornata proseguirà con Valeria Pica che racconterà la ‘Autobiografia bugiarda’ di Pino Zac, fumettista, regista e animatore italiano che ha a lungo soggiornato a Fontecchio.

La serata si concluderà con il concerto ‘Revolucionaria’ della cantante e polistrumentista Lavinia Mancusi, dedita da sempre allo studio della musica popolare, che l’ha portata a esprimersi nei territori del folk e della world music collaborando con importanti artisti della scena cantautoriale italiana come Eugenio Bennato, Alessandro Mannarino e Francesco Guccini.

Insieme alla seconda edizione del Festival delle Narrazioni Popolari prosegue anche il progetto ‘Paese dei Francobolli’ grazie alla collaborazione con l’associazione a.DNA: ai murales già realizzati lo scorso anno se ne aggiungeranno altri firmati dai due artisti Leonardo Crudi e Croma che dipingeranno grandi francobolli murari commemorativi di importanti icone e figure del territorio.

Le opere saranno ultimate e svelate in occasione del trekking narrativo che, domenica, accompagnerà i partecipanti nel quartiere di Civitaretenga conosciuto come Ghetto.

La giornata finale della manifestazione proseguirà poi con la presentazione dei volumi editi dagli abruzzesi Edicola Ediciones e Radici, per concludersi con la proiezione di due documentari: ‘La leggenda di Carlo Tresca’ di Angelo Figorilli e Francesco Paolucci, e ‘Una vita all’Assalto’, di Paolo Fazzini e Gianluca Principini che ripercorre la storia degli Assalti Frontali.

L’appuntamento è dunque dal 22 al 25 agosto al Convento di Sant’Antonio di Civitaretenga, per riscoprire il territorio attraverso le narrazioni popolari.

L’ingresso è gratuito.

Scarica il programma