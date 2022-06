Festa della musica a Napoli: eventi del 21 giugno 2022

Tutti gli appuntamenti in programma

Villa Floridiana

piazzale antistante il Museo Duca di Martina

ore 18:00 – 20:00

Coco in ‘Floridiana’

lo spettacolo sarà preceduto dall’esibizione di rapper napoletani

Via Filangieri

Gradinata angolo via dei Mille

ore 11:00 – 13:00 | 17:00 – 20:00

Musica classica

Piazza del Gesù

ore ore 11:00 – 13:00 | 17:00 – 22:00

Musica rock

Piazza Municipio

parte alta nei pressi della Fontana del Tritone

ore 11:00 – 13:00 | 17:00 – 20:00

Musica pop

Largo Berlinguer

ore 11:00 – 13:00 | 17:00 – 20:00

Cantautori

Galleria Principe di Napoli

ore 11:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00

Musica in acustica

Piazza Italia

ore 11:00 – 13:00 | 17:00 – 20:00

Cantautori

Piazza Nazionale

Arena

ore 16:00 – 21:00

Musica Urban

Piazza Mercato

ore 17:00 – 21:00

Musica Urban

Via Scarlatti

nei pressi di piazza Vanvitelli

ore 11:00 – 13:00 | 17:00 – 20:00

Musica Popi

Per gli artisti che ancora vogliano iscriversi per esibirsi alla festa della musica ecco il link:

https://www.festadellamusica.beniculturali.it/index.php/iscrizioni/iscrizione-artisti/iscrizione-artisti-citta/view/form