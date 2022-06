Festa della musica 2022 alla Reggia di Caserta

Il 19 giugno le note riecheggiano negli Appartamenti e nel Parco Reale

Domenica 19 giugno, dalle ore 10:00 alle ore 13:30, si celebra la Festa Europea della Musica alla Reggia di Caserta.

L’evento è realizzato dall’Associazione Anna Jervolino, dall’Orchestra da Camera di Caserta nell’ambito dei progetti di valorizzazione partecipata dell’Istituto museale. Si avvale sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania e della collaborazione dall’Arb Dance Company.

Dall’edizione 2016 il Ministero della Cultura ha deciso di dare un forte segnale per la promozione di una delle Feste più affascinanti che la cultura possa offrire. Una iniziativa che, come avviene in altre parti d’Europa, coinvolga in maniera organica tutta l’Italia trasmettendo quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare.

Il programma alla Reggia di Caserta previsto per domenica 19 giugno, articolato in sedici momenti di musica e danza e un backstage, si svolgerà tra gli Appartamenti Reali e il Parco Reale, tracciando due percorsi: ‘700, ‘900 e Green Music.

Protagonisti della Festa della Musica saranno venti giovani artisti tra ballerini, solisti ed ensemble. L’iniziativa è inclusa nel costo ordinario del biglietto/abbonamento della Reggia di Caserta.

Questo il programma:

Appartamenti Reali – Vestibolo Superiore

10:00 > 10:30

Overture

Antonio Troncone flauto

Luigi Valletta fagotto

musiche di Cimarosa & Paisiello

Appartamenti Reali – Sala della Conversazione

10:00 > 10:30

10:45 > 11:15 replica

Mandolino virtuoso

Duo Barbella

Rossella Consalvo & Francesco Russo mandolino e mandoloncello

musiche di Barbella, Gervasio, Hoffmann, Bach

Appartamenti Reali – Sala dei Fasti Farnesiani

10:00 > 10:30

10:45 > 11:15 replica

Alma Latina

Fairy Guitar Quartet

Francesco Fausto Magaletti, Roberta Mercorio, Francesco Smirne, Giacomo Monteleone

musiche di Ramirez, Gardel, Torroba, Gismonti, Piazzolla

Appartamenti Reali – Vestibolo Superiore

10:45 > 11:15

‘700 on air

Backstage a cura di Annamaria di Maio

Appartamenti Reali – Vestibolo Superiore

11:30 > 12:00

12:15 > 12:45 replica

‘700 on air

Arb Dance Company

Martina Fasano, Caterina Ferraro, Luigi D’Aiello ballerini

Anna Maria Di Maio coreografa

Antonio Troncone flauto

Luigi Valletta fagotto

musiche di Cimarosa & Paisiello

Appartamenti Reali – Sala della Conversazione

12:15 > 12:45

13:00 > 13:30 replica

‘700 > ‘900

Duo Aulos

Carmine del Canto flauto & Agostino Improda chitarra

musiche di Cimarosa, Carulli, Piazzolla

Appartamenti Reali – Sala dei Fasti Farnesiani

12:15 > 12:45

13:00 > 13:30 replica

Belcanto

Duo Colbran

Giulia Lepore soprano & Alba Bruno arpa

musiche di Rossini, Bellini, Colbran, Dell’Acqua, Debussy, De Falla, Berio, Villa Lobos

Appartamenti Reali – Vestibolo Superiore

13:00 > 13:30

Finale

Clarinet Trio

Emanuele Palomba & Sabrina Vito clarinetto

Salvatore Volpa fagotto

musiche di Mozart

Parco Reale – Castelluccia

10:00 >10:30

10:45 >11:15 replica

Mozart en plein air

Clarinet Trio

Emanuele Palomba & Sabrina Vito clarinetto

Salvatore Volpa fagotto

musiche di Mozart

Parco Reale – Castelluccia

12:15 > 12:45

13:00 > 13:30 replica

Prélude à l’après-midi

Carlo Liucci flauto

musiche di Bach, Debussy, Mercadante, Karg – Elert