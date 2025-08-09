Home Territorio Festa della Cipolla di Vatolla a Perdifumo (SA): programma III weekend

Dopo il successo dei primi due weekend, la decima edizione della Festa della Cipolla di Vatolla prosegue il 9 e 10 agosto con un doppio appuntamento tra cultura, arte e spettacolo nel cuore del borgo di Vatolla, a Perdifumo (SA).
A fare da protagonista sabato 9 agosto, alle ore 21:00, sarà l’inaugurazione ufficiale della mostra fotografica ‘Chianda e ‘Ndrezza’ della fotografa Barbara Di Maio, dedicata alla coltivazione della cipolla di Vatolla e al ruolo centrale delle donne nella conservazione di questa antica tradizione agricola.

Il percorso espositivo racconta, attraverso immagini intense e cariche di significato, i rituali legati alla semina e all’intrecciatura delle cipolle, ponendo al centro il legame tra il lavoro nei campi e la memoria collettiva del territorio.

Il progetto nasce come omaggio alle contadine cilentane e in memoria di Rachele Contente, e si inserisce in un lavoro di ricerca più ampio che l’autrice porta avanti da anni nel campo della fotografia antropologica.

Barbara Di Maio, formatasi all’ICP di New York e alla Scuola di Fotogiornalismo e Cinema di Roma, collabora con importanti istituzioni culturali italiane come l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, portando avanti un’attività di valorizzazione del folklore e delle tradizioni in Campania e nel resto d’Italia.

La serata del 9 agosto proseguirà all’insegna della musica popolare con l’esibizione dei T’Ammore e degli Ascarìa.

Domenica 10 agosto, spazio alla performance del cantastorie Domenico Monaco, artista noto per il suo teatro popolare fatto di narrazioni, musica e tradizione orale.

A chiudere la serata, ancora una volta, saranno i ritmi coinvolgenti dei Tammorasia, per un altro viaggio musicale tra i suoni del Sud.

Anche in questo fine settimana, i visitatori potranno gustare i piatti tipici a base della celebre cipolla di Vatolla, protagonista assoluta dell’intera manifestazione, in un’atmosfera autentica che unisce enogastronomia, cultura e comunità.

Gran finale il 23 agosto, con una serata che unirà riflessione, riconoscimenti e musica. In programma l’incontro dedicato all’innovazione sociale con la partecipazione del ricercatore universitario Luigi Corvo, esperto in sviluppo sostenibile e attivismo civico.

A seguire, si terrà la tanto attesa cerimonia di consegna del Premio ‘Onion Vatolla 2025’, riconoscimento simbolico che celebra ogni anno personalità distintesi nella valorizzazione dei territori e delle comunità.

A chiudere la decima edizione della Festa sarà infine la musica trascinante dei Sibbenga Sunamo, che torneranno sul palco insieme agli Ascarìa per un saluto finale in pieno stile cilentano.

