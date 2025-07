Festa della Ciliegia 2025, bilancio positivo del Presidente Caporaso

Riceviamo e pubblichiamo.

Così Giuseppe Caporaso, Presidente della Pro Loco ‘Monte Taburno’ di Campoli del Monte Taburno (BN) chiude il sipario sulla Festa della Ciliegia di giugno scorso e si proietta a ‘Il Sannio tra Sapori e Folklore’, la manifestazione delle Pro Loco del Sannio in programma il prossimo weekend a Paduli (BN).

Caporaso continua:

Quello del 13 – 15 giugno, è stato un weekend faticoso, molto caldo, impegnativo e pieno di sacrifici… ma pieno di regali meravigliosi.

Grazie per tutti gli sguardi, per tutti i complimenti, per tutti i suggerimenti, grazie ai tanti visitatori che hanno riempito il nostro borgo. Tutto questo ci riempie di orgoglio, di felicità e di tanta soddisfazione.