Festa del Monacone 2025 a Napoli, dispositivo di traffico alla Sanità

In vigore il 10 e 11 luglio

In occasione della Festa di San Vincenzo, detta ‘del Monacone’, è stato istituito un dispositivo temporaneo di circolazione, in vigore giovedì 10 e venerdì 11 luglio, che prevede il divieto di transito veicolare in via della Sanità, tratto compreso tra l’intersezione con vico Arena della Sanità e l’intersezione con via San Vincenzo, ed in piazza della Sanità, dalle ore 20:00 alle ore 24:00, e comunque fino a cessate esigenze.

Negli stessi tratti di strada, dalle ore 08:00 alle ore 24:00, sarà vietata la sosta su entrambi i lati della carreggiata, con rimozione dei veicoli in divieto.