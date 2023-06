FESR 2021-27, tour toscano per presentare misure dedicate alle imprese

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Un tour in tutte le province della Toscana per presentare le misure del FESR, Fondo europeo di sviluppo regionale, relative all’imprenditoria.

Sarà l’Assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras a guidare queste iniziative di presentazione insieme ai tecnici regionali che inizieranno mercoledì 14 ad Arezzo e che si concluderanno il 4 luglio a Lucca cercando di coinvolgere, area per area, quel tessuto imprenditoriale che, nelle opportunità del fondo comunitario per il settennato 2021-2027 può trovare opportunità di crescita o di rilancio.

Evidenzia Marras:

Queste misure possono offrire una forte spinta negli ambiti dell’innovazione, del sostegno all’internazionalizzazione, della ricerca e più in generale degli investimenti produttivi.

Il tutto con una dotazione importante di risorse: oltre 500 milioni di euro che potranno sviluppare, con una leva moltiplicatrice importante, fino a oltre 2 miliardi e 700 milioni euro di investimenti privati.

Il viaggio nelle province è importante per far conoscere subito le opportunità offerte in una fase così delicata per l’economia, e dare un immediato slancio alla progettualità.