FESR 2021-27, a Livorno e Pisa presentazione misure per le imprese

Appuntamento il 28 giugno alla CCIAA di Livorno e alla sede della Provincia di Pisa

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Si avvia a conclusione il giro organizzato dalla Regione per presentare le misure destinate alle imprese previste dal nuovo settennato 2021-27 del FESR, Fondo europeo di sviluppo regionale.

Il primo incontro a Livorno, mercoledì 28 giugno alle ore 10:00, alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in piazza del Municipio, 48. Nel pomeriggio alle 15:00 sarà la volta di Pisa, in Provincia, in via Nenni 30.

L’Assessore all’economia e turismo Leonardo Marras sarà accompagnato da tecnici regionali per illustrare tutte le opportunità di investimento in tema di ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività. Il tour toccherà tutte le province e si concluderà il 4 luglio a Lucca.

Ricordiamo che a disposizione della Toscana, per il nuovo settennato 2021-2027 del Fondo europeo di sviluppo regionale, FESR, per dare sostegno alle imprese toscane, ci sono a disposizione oltre 500 milioni di euro.

Informazioni e iscrizioni https://bit.ly/toscanaeuropa

L’ultimo incontro si terrà martedì 4 luglio alle 10:00 a Lucca, in Provincia, piazza Napoleone.