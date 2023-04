Ferrante: Sport sostiene corteo anti-graffiti Angeli del Bello – Napoli

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono davvero entusiasta dell’iniziativa ‘Sarò con te, ma tu non devi sporcare…’ che domani vedrà sfilare il corteo anti-graffiti per le vie della città.

Lo afferma l’Assessore allo Sport ed alle Pari Opportunità Emanuela Ferrante.

Ha aggiunto l’Assessore Ferrante:

È importante essere uniti nel manifestare per proteggere i nostri monumenti e per la salvaguardia del patrimonio artistico, invitando tutti ad una partecipazione sportiva gioiosa e che non sia dannosa per il nostro territorio.

Il Sindaco Manfredi, con l’iniziativa ‘M’illumino d’azzurro’, ha aperto la campagna di sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto del patrimonio artistico della città illuminando con i colori della squadra del Napoli i monumenti più significativi.

Scuole, associazioni e mondo dello sport saranno protagonisti domani di questa nuova iniziativa che intende mettere il rispetto e l’amore per la città al centro della gioiosa preparazione ai festeggiamenti, rendendola un momento unico e realmente esaltante per tutti coloro che amano davvero Napoli.