Ferrante: ‘Candidatura di Napoli a Capitale Europea dello Sport 2026’

L’Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità, Emanuela Ferrante, ha incontrato il Presidente Vincenzo Lupattelli di ACES Italia, Associazione Capitali Europee dello Sport, alla presenza del Vicepresidente ACES Luigi Ciaralli e del delegato ACES Campania Mauro Brancaccio, per tracciare la rotta della candidatura a Capitale Europea dello Sport 2026.

Ha dichiarato il Presidente Lupatelli:

Un percorso che dovrà essere di grande condivisione con le realtà locali ed il mondo dell’associazionismo, una occasione per una crescita della città per l’educazione e la pratica sportiva in un contesto e visione europea, una forte candidatura che vede l’Italia in prima linea nella promozione dei valori sportivi.