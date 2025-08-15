Ferragosto in ospedale: Giani ringrazia il personale sanitario

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Questa mattina, in occasione della festività di Ferragosto, il Presidente Eugenio Giani ha fatto visita al personale dell’Ospedale San Giovanni di Dio – Torregalli a Firenze per portare un saluto e un ringraziamento a medici, infermieri, operatori e a tutto lo staff impegnato nel garantire i servizi essenziali anche durante i giorni festivi.

Con il Presidente Eugenio Giani il Sindaco di Firenze, Sara Funaro.

Al termine della visita il Presidente ha dichiarato:

La Toscana ha sempre avuto un sistema sanitario pubblico di eccellenza, fondato sul valore universale del diritto alla salute e sull’impegno instancabile di migliaia di professionisti.

Oggi, in un giorno di festa come Ferragosto, vogliamo esprimere la nostra profonda gratitudine a chi, con professionalità e dedizione, assicura la continuità delle cure.

Queste donne e questi uomini rappresentano il cuore pulsante della nostra sanità, e il loro lavoro silenzioso ma fondamentale merita non solo riconoscenza, ma anche un impegno concreto da parte delle istituzioni per garantire loro condizioni adeguate e risorse sufficienti.

La sanità pubblica è un pilastro della nostra società, un bene irrinunciabile che dobbiamo difendere e potenziare.

In un momento in cui i sistemi sanitari sono sotto pressione in tutto il mondo, la Toscana continuerà a investire nella formazione, nell’innovazione e nel benessere del personale, perché senza di loro non ci sarebbe cura, non ci sarebbe assistenza, non ci sarebbe futuro per il nostro servizio sanitario.