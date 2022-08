Ferragosto alla Galleria dell’Accademia di Firenze

Apertura straordinaria di lunedì

Riceviamo e pubblichiamo.

La Galleria dell’Accademia di Firenze vi invita a trascorrere la festività di ferragosto insieme! Lunedì è generalmente giorno di chiusura, ma per la festa del 15 agosto il museo sarà straordinariamente aperto dalle 8:15 alle 18:50, ultimo ingresso 18:20.

L’iniziativa è realizzata grazie al MiC – Ministero della Cultura.

Un’occasione per i turisti, italiani e stranieri, i visitatori occasionali e soprattutto per i fiorentini che rimangono in città e vogliono fuggire dalla calura estiva.

Dotata, da quest’anno, di un nuovissimo impianto di climatizzazione che interessa tutti gli ambienti, la Galleria dell’Accademia di Firenze offre un piacevole percorso di visita attraverso le sue sale, completamente rinnovate nell’allestimento, con un’illuminazione di ultimissima generazione che dà modo di apprezzare ancor di più le diverse collezioni in esse conservate, oltre, naturalmente, al ‘David’ e a ‘I Prigioni’, tra le opere più famose di Michelangelo, che attraggono pubblico da tutto il mondo.

Nella Sala del Colosso, con al centro l’imponente ‘Ratto delle Sabine’, scultura in terra cruda del Giambologna, è possibile ammirare i capolavori della pittura fiorentina del Quattrocento e del primo Cinquecento.

Sempre al piano terra troviamo la sezione dedicata al Duecento e al Trecento e il dipartimento degli Strumenti Musicali, un vero gioiello che raccoglie rari pezzi unici, di cui non tutti sono a conoscenza.

L’esposizione prosegue al primo piano con le straordinarie tavole di Lorenzo Monaco e del Tardogotico fiorentino, oltre a una piccola ma preziosa raccolta di icone bizantine.

I ragazzi dai 18 ai 25 anni, come sempre, potranno accedere al museo pagando un biglietto di soli €2,00. La riduzione vale solo fino al giorno del venticinquesimo compleanno. Gratuito fino a 18 anni.

È possibile acquistare il biglietto: direttamente alla biglietteria del museo; online prenotando l’orario di ingresso, oppure telefonando a Firenze Musei: Tel +39 055 294883