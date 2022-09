Fermi incontra a Palazzo Lombardia i nuovi Sindaci lombardi

Il Presidente: ‘Dobbiamo ripartire dai Sindaci, dal loro buon governo dei territori lombardi, per diventare un Paese più semplice e veloce, facendo gioco di squadra tra le istituzioni’

Oggi vi attende una grande sfida, che non vede in gioco solo il futuro delle autonomie locali, ma soprattutto quello della cultura della partecipazione da sempre caratteristica della società lombarda. Il disinteresse verso la vita pubblica è forte come dimostra la preoccupante astensione anche nel corso dell’ultima tornata elettorale. Adesso, però, è tempo di cambiare, non possiamo più lasciare ulteriore spazio ai sostenitori dell’antipolitica e alla demagogia.

Lo ha sottolineato il Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi oggi, 12 settembre, a Palazzo Lombardia, dove insieme al Presidente della Giunta regionale e al Presidente di ANCI Lombardia, ha incontrato una sessantina di Sindaci lombardi neoeletti in occasione delle elezioni amministrative dello scorso giugno.

Il Presidente Fermi ha ringraziato i Sindaci presenti per aver dato la loro disponibilità e per essersi messi in gioco in prima persona:

Con il vostro lavoro nell’interesse delle vostre comunità saprete spazzare via quel vento di antipolitica che, in questi anni, ha soffiato forte su questo Paese avvelenando i pozzi della democrazia. Perché la buona politica esiste. E siete voi.

Infine, il Presidente si è soffermato sui dossier che dovranno essere affrontati nei prossimi mesi: