Ferdinando: la prima AI specializzata in Napoli e Campania

Non è una guida turistica: è il compagno che sa tutto, ma davvero tutto, della Campania

Si chiama Ferdinando, come tre dei più iconici Re di Napoli: si tratta del primo assistente digitale generativo allenato esclusivamente su Napoli e Campania, capace di rispondere con precisione, profondità e passione a ogni domanda su storia, cultura, enogastronomia, itinerari e curiosità del territorio.

Dopo una lunga fase di training e di test, è da oggi disponibile sui principali store digitali e sul web.

Nato da un’idea del digital storyteller Federico Quagliuolo, Ferdinando è un LLM che in questi mesi si è allenato su un corpus unico messo a disposizione da Storie di Napoli: un archivio con oltre 4000 articoli scritti e revisionati da professionisti del settore storia, turismo e divulgazione.

Quagliuolo spiega:

Ferdinando nasce perché siamo consapevoli della potenza delle intelligenze artificiali generative, ma al contempo siamo anche consapevoli del loro grande limite: sono imperfette. Non esistono strumenti allenati specificatamente, con precisione e qualità, sui contenuti regionali. Ferdinando, grazie alla straordinaria quantità di informazioni selezionate e di qualità da cui attingere, diventa quindi una delle prime app in Italia AI-based di fatto enciclopedica su un dato territorio.

Ferdinando nasce da una visione etica dello storytelling condivisa da tre realtà giovani, appassionate e radicate nel territorio: Storie di Napoli, la più grande iniziativa di promozione culturale regionale in Italia partita dal basso, con oltre 300.000 follower sui canali social e 10 milioni di lettori all’anno, l’agenzia creativa Gialoswitch e la startup tech Efesto Dev.

Alla guida dello sviluppo dell’app c’è il napoletano Giovanni Nastro, ex studente della Apple Academy di San Giovanni a Teduccio.

Dario Striano, fondatore di Gialoswitch, racconta:

Comunicare significa trasmettere emozioni, responsabilità ed etica, non solo inseguire i trend del momento. Ferdinando nasce proprio da questa visione e dal lavoro congiunto di tre realtà che credono in questi valori e li mettono in ogni racconto che vanno a fare. È la dimostrazione che la collaborazione, guidata da creatività e valori, può generare futuro qui, dove affondano le nostre radici. Con Ferdinando abbiamo voluto unire innovazione tecnologica e amore per la nostra terra.

Ferdinando non si limita a rispondere: consiglia, accompagna, prenota. Ogni mese saranno introdotte nuove funzionalità: dalla prenotazione dei mezzi pubblici agli hotel, fino ai tavoli nei ristoranti.

E proprio riconoscendo i limiti dell’AI, non si affiderà a algoritmi anonimi: Ferdinando, proprio come un sovrano, avrà una sua rete di ambasciatori in carne e ossa – content creator, esperti riconosciuti, enti specializzati – che selezioneranno locali, esperienze e prodotti secondo criteri rigorosi: qualità, territorialità, trasparenza, etica del lavoro.

L’app è totalmente gratuita e non sono previsti abbonamenti per gli utenti finali. È attualmente pronta in lingua inglese, italiana e napoletana classica ma a breve sarà tradotta anche in altre lingue europee e in cinese.

Quagliuolo conclude:

Con le conoscenze messe a sua disposizione, Ferdinando assume un ruolo completamente diverso da quello della guida turistica: è un compagno affidabile che sa tutto – ma proprio tutto – sulla Campania. E non si fermerà qui: il nostro obiettivo è portare questo modello in ogni regione dItalia.

Per scaricare / utilizzare l’app:

Apple Store: https://apps.apple.com/it/app/ferdinando/id6746672335

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.ferdinando.starter

Sito web: www.ferdinando.info