Femminicidi, Regimenti: Regione Lazio in prima linea a sostegno donne

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’ultimo provvedimento approvato in Giunta per contrastare la cultura della violenza di genere conferma l’impegno della Regione Lazio su questo fronte.

I numeri raccontano ormai di una emergenza senza fine, con 100 donne uccise dall’inizio dell’anno.

Con le risorse messe a disposizione, oltre 900mila euro, abbiamo l’opportunità di far arrivare alle donne della nostra regione il messaggio che uscire dall’incubo della violenza è possibile, che ci sono strutture e percorsi per aiutare le donne a presentare denuncia e strumenti per favorire l’autonomia economica e lavorativa.

Combattere la violenza di genere è, e sarà, il nostro impegno quotidiano per non lasciare mai sole le donne che lottano per il loro ritorno alla vita.