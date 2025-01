Felice pessimismo

In questi ultimi anni e in particolar modo dall’introduzione dell’euro, appare chiaro come la società abbia fortemente mutato la sua connotazione da un punto di vista economico.

La pesante mentalità pessimista che si sta diffondendo a macchia d’olio fra la popolazione è percepibile direttamente attraverso la normale vita quotidiana.

Si parla di un’insicurezza collettiva dell’Europa, di un Occidente che ha smesso da tempo di fungere da motore propulsore dei processi di democratizzazione in giro per il mondo, di una melassa politicamente corretta scambiata per diversità o pluralismo intellettuali, degli Stati Uniti che hanno rinunciato al loro ruolo di ‘nazione indispensabile’, ha iniziato Obama e ha proseguito Trump.

Si parla anche di apparati burocratici ostili e del tutto incapaci di generare senso di appartenenza e cittadinanza. La crisi è anche colpa del web, che doveva essere un prato rigoglioso di progresso e aperture; invece, lo sviluppo tecnologico ha cessato di apparire come benigno per assumere tratti inquietanti.

Ci sono soprattutto fenomeni di chiusura cognitiva che gli psicologi denominano groupthinks. È il pensiero di gruppo, l’echo chamber, la libera opinione, che fu il telaio della democrazia di tipo classico, fondata sulla discussione e sulla critica, ma che ora sta cedendo il passo all’opinione prefabbricata e autoreferenziale. Insomma, si respira un’aria di pessimismo che spesso lacera e confonde.

Nel linguaggio comune si definisce il pessimismo come l’attitudine psicologica a considerare la realtà nei suoi aspetti peggiori o, anche, come la disposizione dell’animo a cogliere soprattutto gli aspetti negativi della vita e della realtà.

In senso lato è ogni posizione che insista sulla prevalenza del male sul bene; più precisamente, la dottrina secondo la quale l’esistenza umana è dominata e governata dall’infelicità e dal dolore, e tutta la realtà è assoggettata a una forza cieca e irrazionale.

È un fenomeno complesso e pervasivo che può influenzare la percezione e l’atteggiamento degli individui verso il futuro. Nella società odierna, caratterizzata da crisi economiche, problemi ambientali, instabilità politica e sovraccarico informativo, il pessimismo sembra essere sempre più diffuso.

Una delle sue principali cause nella società contemporanea, possiamo dire, è la frequenza e la gravità delle crisi economiche. Dalla Grande Recessione del 2008 alle recenti difficoltà economiche causate dalla pandemia di COVID-19, molte persone si trovano ad affrontare insicurezza finanziaria e perdita di fiducia nel sistema economico. Questo senso di precarietà può alimentare un atteggiamento pessimista verso il futuro.

I cambiamenti climatici e la degradazione ambientale sono altre fonti significative di pessimismo. La consapevolezza dell’impatto devastante delle attività umane sul pianeta può generare sentimenti di impotenza e disperazione.

Le notizie di disastri naturali, perdita di biodiversità e inquinamento incessante contribuiscono a una visione cupa del futuro. L’instabilità politica e sociale è un altro fattore che alimenta il pessimismo.

Conflitti, corruzione e polarizzazione politica possono portare a una percezione di incertezza e paura. Le persone possono sentirsi disilluse dai leader politici e scoraggiate dalla mancanza di progressi significativi nelle questioni sociali.

Cos’è filosoficamente il pessimismo?

Per molti è una corrente di pensiero che ha attraversato diverse epoche storiche e filosofiche, caratterizzandosi per una visione negativa della vita e dell’esistenza umana. Le sue radici possono essere rintracciate nell’antichità, con filosofi come Eraclito, che vedeva il mondo come un luogo di costante cambiamento e conflitto, e i sofisti, che mettevano in dubbio la possibilità di conoscere la verità.

Tuttavia, è con il filosofo tedesco Arthur Schopenhauer che il pessimismo trova una delle sue espressioni più compiute e sistematiche. Egli, influenzato dal pensiero orientale e in particolare dal buddhismo, vedeva la vita come una continua lotta contro il dolore e la sofferenza, causata dal desiderio insaziabile e dalla volontà di vivere.

Secondo Schopenhauer, la vita è essenzialmente dolore, e la felicità è solo un’illusione temporanea. La sua opera principale, ‘Il mondo come volontà e rappresentazione’, esplora in profondità queste idee, proponendo come unica via di fuga dal dolore la negazione della volontà e il distacco dai desideri mondani.

Il suo pessimismo ha influenzato profondamente molti pensatori successivi, tra cui Friedrich Nietzsche, che pur criticandolo, ha riconosciuto l’importanza del suo contributo alla filosofia.

Nietzsche, sebbene non si considerasse un pessimista, ha esplorato temi simili, come l’assenza di significato intrinseco nella vita e la necessità di creare i propri valori in un mondo privo di certezze.

Un altro importante esponente del pessimismo è stato Emil Cioran, un filosofo e saggista rumeno, che ha descritto la vita come un’esperienza di sofferenza e disillusione, caratterizzata da un senso di vuoto e di inutilità.

Cioran, con il suo stile aforistico e provocatorio, ha esplorato temi come la morte, il suicidio e l’insensatezza dell’esistenza, offrendo una visione radicalmente pessimista della condizione umana.

Anche nella musica e nel cinema, il pessimismo ha trovato una voce, con artisti che hanno espresso attraverso le loro opere una visione cupa e disincantata della realtà.

Nonostante la sua visione negativa, il pessimismo offre anche una prospettiva critica sulla vita e sulla società, invitando a riflettere sulle illusioni e le false speranze che spesso guidano le nostre azioni.

In un mondo sempre più complesso e incerto, il pessimismo può servire come un antidoto contro l’eccessivo ottimismo e la superficialità, spingendo a una maggiore consapevolezza e introspezione.

Il pessimismo ha avuto un ruolo significativo nella letteratura, influenzando profondamente molti autori e le loro opere. Nella letteratura antica, il pessimismo emerge in opere come quelle di Egesia di Cirene, un filosofo greco che vedeva la vita come un’esperienza di sofferenza e dolore, con la morte come unica via di fuga.

Anche nella letteratura latina, autori come Lucano hanno espresso visioni pessimistiche, spesso riflettendo sulle difficoltà e le tragedie della vita umana.

In Italia, il pessimismo ha trovato una voce potente in Giacomo Leopardi, uno dei più grandi poeti nostrani, ha esplorato temi come la sofferenza, la disillusione e l’infelicità nelle sue opere. La sua poesia ‘L’infinito’ riflette una visione malinconica e pessimistica della condizione umana.

Anche Giovanni Pascoli, sebbene spesso associato al decadentismo, ha espresso toni drammatici e pessimisti nelle sue opere, come nella poesia ‘Nebbia’.

Il Novecento ha visto un’esplosione di pessimismo nella letteratura, spesso come reazione agli orrori delle guerre mondiali e ai cambiamenti sociali radicali.

Autori come Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale hanno espresso nelle loro poesie una profonda sfiducia nella possibilità di felicità e una visione cupa della vita. Ungaretti, in particolare, ha vissuto in prima persona le devastazioni della guerra, che hanno influenzato profondamente la sua visione del mondo.

In Europa, il pessimismo ha trovato espressione in autori come Franz Kafka e Samuel Beckett. Kafka, con opere come ‘Il processo’ e ‘La metamorfosi’, ha rappresentato personaggi intrappolati in situazioni assurde e senza via d’uscita, riflettendo una visione pessimistica della burocrazia e dell’esistenza umana. Beckett, con il suo teatro dell’assurdo, ha esplorato temi di disperazione e inutilità, come nella celebre opera ‘Aspettando Godot’.

Anche nella letteratura contemporanea, il pessimismo continua a essere un tema rilevante. Autori come Cormac McCarthy e Michel Houellebecq hanno esplorato visioni pessimistiche della società moderna e della condizione umana.

McCarthy, con romanzi quali ‘La strada’, dipinge un mondo post-apocalittico di desolazione e sopravvivenza, mentre Houellebecq critica la superficialità e il vuoto della società contemporanea nelle sue opere.

Il pessimismo nella letteratura non è solo una visione negativa della vita, ma spesso serve come strumento di critica sociale e introspezione, invitando i lettori a riflettere sulle difficoltà e le complessità dell’esistenza umana.

Aveva forse ragione lo scrittore britannico Arnold Bennet quando diceva che

il pessimismo, una volta che ti ci abitui, è piacevole quanto l’ottimismo?

Davvero essere pessimisti può essere positivo? Il pessimismo non è altro che un atteggiamento nei confronti della vita e può essere giustificato o infondato.

Si tratta di un modo di pensare che appone una sorta di filtro alla percezione della realtà e alle previsioni che siamo soliti fare. Vale a dire che tutto ciò che accade o che potrebbe accadere intorno a noi viene interpretato in maniera negativa.

Essere pessimisti significa vivere nel mondo peggiore, essere circondati dalle persone peggiori e avere mezzi che anziché facilitare l’adattamento lo ostacolano.

Nell’era digitale, l’accesso costante a notizie negative attraverso i media e i social network può amplificare il senso di pessimismo. La continua esposizione ad informazioni allarmanti e tragiche può avere un impatto significativo sul benessere mentale e sulla percezione del mondo.

Il pessimismo può influenzare anche il comportamento sociale. Si può diventare più cinici e meno propensi ad impegnarsi in attività comunitarie o a collaborare per il bene comune. Questo può portare ad un aumento dell’isolamento sociale e ad una diminuzione della coesione sociale.

Incoraggiare la partecipazione comunitaria e rafforzare i legami sociali può aiutare a combattere il pessimismo. Le persone che si sentono parte di una comunità solidale ed impegnata sono più propense a vedere il futuro in modo positivo.

Il pessimismo nella società odierna è una sfida complessa e multifattoriale, ma non è insormontabile. Attraverso l’educazione, interventi politici ed economici, supporto psicologico e il rafforzamento della coesione sociale, è possibile contrastare il pessimismo e promuovere una visione più positiva del futuro. Affrontando le sue radici e lavorando insieme per soluzioni concrete, possiamo costruire una società più resiliente e speranzosa.