Federpol no dossieraggi: ‘Verità, giustizia e sicurezza’

Appuntamento il 15 marzo al Nh Hotel Panorama di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Luciano Tommaso Ponzi, Presidente Nazionale Federpol, dichiara:

Si svolgerà venerdì 15 marzo il Convegno Nazionale della Federpol presso Nh Hotel Panorama a Napoli, dal titolo ‘Verità, giustizia e sicurezza’, dove si cercherà di approfondire le tematiche sempre più attuali come quelle della Ricerca e la Tutela del Dato, della Persona e dell’Azienda pubblica e privata, in uno scenario in cui operano l’Investigatore Privato e l’Informatore Commerciale al Servizio della Verità per la Tutela di un Diritto.

Continua Ponzi:

Un confronto atteso, durante il quale associati, partecipanti, relatori si incontrano per fare il punto sullo stato dell’arte e le prospettive alla luce degli ultimi gravi accadimenti di «speculazioni» e «disinformazione» sulla vicenda dei presunti dossieraggi, nel sistema della sicurezza informatica e la minaccia esistente di un mercato parallelo di informazioni riservate.

Saranno presenti:

• Avv. Giovanna Ollà – Segretario del Consiglio Nazionale Forense

• Avv. Giampaolo Brienza – Vicepresidente della Scuola Superiore dell’Avvocatura

• Avv. Stefano Bertollini – Componente della Scuola Superiore dell’Avvocatura

• Prefetto Mario Morcone – Assessore Regione Campania alla Sicurezza Legalità, Immigrazione

• Avv. Carlo Marino Presidente ANCI Campania – Sindaco di Caserta

• Dott. Berlino Tazza – Presidente Sistema Impresa

• Dott. Marco Gallo – Vicepresidente Area Sud Federpol

• Dott. Giancarlo D’Amore – Presidente Regione Campania Federpol

• Dott. Stefano Cimatti – Presidente Comitato Formazione Federpol

• Avv. Marco Martorana – Presidente Assodata

• Dott. Ugo Terracciano – Presidente AICIS

• Dott. Paolo Girotti – Commissario Maggiore Corpo Polizia Municipale Tresinario Secchia

• Prof. Roberto Mugavero – Presidente OSDIFE CBRNe

Programma