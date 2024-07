Federitaly Campania sull’emergenza energetica per imprese casertane

Riceviamo e pubblichiamo.

Le micro e piccole imprese della provincia di Caserta stanno vivendo settimane di disagio e preoccupazione crescente per la propria attività economica a causa delle continue interruzioni dell’energia elettrica.

Un caos totale che sta colpendo l’agro aversano e tutta la provincia di Caserta. Nelle ultime settimane importanti guasti vengono segnalati a Trentola Ducenta, Lusciano, Villa di Briano, San Marcellino ma anche ad Aversa.

Ulteriori problematiche vengono registrate anche a Maddaloni, Santa Maria a Vico, San Cipriano d’Aversa, Casal di Principe, Capodrise, Portico di Caserta e Macerata Campania.

Nelle ultime ore sono stati riportati ulteriori disagi anche per le attività di Caserta, San Nicola la Strada, Santa Maria Capua Vetere, Capua, San Felice a Cancello e anche sul litorale domizio tra Castel Volturno e Mondragone.

Una problematica che rende difficile la vita alle famiglie e alle micro e piccole imprese del territorio.

Federitaly, la federazione nata con l’obiettivo di promuovere e tutelare l’iniziativa imprenditoriale italiana e il Made in Italy, ha richiamato l’attenzione delle istituzioni e delle imprese alla proposta per promuovere soluzioni e accompagnare le attività economiche e commerciali del territorio verso una via di uscita.

Annapaola Larenza, Presidente Regionale di Federitaly Campania, ha dichiarato:

Siamo impegnati in queste ore per comprendere a fondo cosa stia accadendo in Campania e nella provincia di Caserta e agire di conseguenza affinché questi problemi non si verifichino più.

Siamo accanto alle piccole imprese e ai professionisti del territorio che stanno vivendo un grande disagio per le proprie attività.

Vogliamo proporre iniziative per fare in modo che le imprese possano cogliere, conoscere e implementare le opportunità provenienti dalla diversificazione energetica e dalle nuove modalità sostenibili legate alle infrastrutture energetiche e ai bandi regionali, nazionali ed europei per riscrivere l’accesso energetico al territorio.

La nostra idea è quella di proporre alle istituzioni l’emanazione di bonus energetici, dedicati alle micro e piccole imprese, per l’installazione di impianti fotovoltaici e puntare all’autoproduzione per le proprie attività.