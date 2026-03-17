Federico II Svelata a Napoli Est

San Giovanni compie dieci anni e li festeggia aprendo le porte alla città per una sera di cultura, musica e socialità

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 20 marzo 2026, in occasione della Giornata Nazionale ‘Università Svelate’ promossa dalla CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, l’Università degli Studi di Napoli Federico II apre le porte del complesso universitario di corso Nicolangelo Protopisani, 70, alla cittadinanza, ai giovani, alle famiglie e a chiunque voglia scoprire cosa è diventata, in un decennio, un’area che sembrava condannata all’oblio.

Il Polo di San Giovanni a Teduccio non è soltanto una sede universitaria: è una risposta concreta e visionaria alla sfida dello spopolamento culturale delle periferie, realizzata attraverso un utilizzo virtuoso dei finanziamenti europei e la volontà di portare ricerca, innovazione e dialogo con le imprese là dove la città ne aveva più bisogno.

Un luogo in cui la ricerca non rimane confinata nelle aule, ma dialoga con le imprese, si trasforma in startup, genera trasferimento tecnologico e produce impatto reale sulla società.

Un modello – una vera e propria best practice premiata dall’Europa – che oggi può essere raccontato, vissuto e celebrato.

Dalle 16:00 alle 22:00, il programma è plurale e inclusivo: percorsi espositivi tra sessanta iniziative di ricerca e Public Engagement, uno Speech Corner su temi urgenti come il rapporto tra università e territori, visite guidate alle Academy e ai Laboratori.

Non manca uno sguardo sul rapporto tra l’Ateneo e la comunità locale, con un focus speciale su come l’università si è radicata nelle periferie urbane a partire proprio da San Giovanni.

Fino alla celebrazione istituzionale in Aula Magna con i saluti del Magnifico Rettore Matteo Lorito e, a chiudere la serata, il concerto di Roberto Colella.

Per partecipare ad alcune attività bisogna registrarsi entro le 12:30 di domani, mercoledì 18 marzo, tramite il modulo online.

Programma dettagliato