Federico II, Nino D’Angelo ospite de ‘I Linguaggi della Creatività’

Appuntamento il 19 maggio nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo

Riceviamo e pubblichiamo.

Martedì 19 maggio, alle ore 15:00, presso la Chiesa dei SS. Marcellino e Festo dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, si terrà l’evento ‘I Linguaggi della Creatività. Conversazione con Nino D’Angelo’, tra le figure più rappresentative della cultura musicale e popolare italiana, artista capace di attraversare oltre quarant’anni di storia sociale, culturale e musicale del Paese.

Cantautore, attore, autore teatrale e cinematografico, D’Angelo ha segnato profondamente l’immaginario collettivo di più generazioni, trasformando il racconto delle periferie urbane, delle culture popolari e delle identità marginali in un patrimonio simbolico condiviso.

La sua traiettoria artistica rappresenta uno dei percorsi più significativi di ridefinizione dei confini tra cultura popolare e legittimazione culturale: dagli esordi legati alla canzone classica napoletana fino ai linguaggi del teatro, del cinema e della world music, il suo percorso ha accompagnato le trasformazioni sociali e culturali della città di Napoli e dell’Italia contemporanea.

Il format ‘I linguaggi della Creatività. Conversazione con…’ è stato ideato e curato dal professor Lello Savonardo, coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Pubblica, Sociale e Politica del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e coordinatore scientifico dell’Osservatorio Giovani dello stesso Ateneo.

Nel dialogo con il professor Savonardo, l’artista rifletterà sul rapporto tra musica, identità e cultura a partire dalla sua produzione artistica e musicale.

Il ciclo di seminari, attraverso il dialogo con artisti di rilievo nazionale, intende interrogare il concetto di creatività nelle sue molteplici declinazioni: il ruolo dell’artista come interprete delle trasformazioni sociali e culturali; la capacità dei linguaggi creativi di raccontare il presente e anticiparne i mutamenti; le relazioni tra media, pubblico e produzione culturale; le nuove forme espressive che ridefiniscono i confini della musica, del cinema e delle arti contemporanee.

‘I Linguaggi della Creatività’ rappresenta oggi un laboratorio di ricerca e confronto tra produzione culturale e riflessione accademica, offrendo agli studenti e alla cittadinanza uno spazio di dialogo diretto con figure che contribuiscono a ridefinire i linguaggi e gli immaginari del nostro tempo.

Nel suo percorso, il progetto si è esteso anche alla dimensione della formazione aperta, dando vita a un MOOC, Massive Open Online Course, nato dalle conversazioni universitarie tra il professor Savonardo e alcuni protagonisti della scena musicale italiana – tra cui Mango, Lucio Dalla, Alex Britti, Edoardo Bennato, Ligabue e Jovanotti – realizzato in collaborazione con Federica Web Learning.

L’evento è aperto agli studenti e alla comunità accademica dell’Università Federico II.