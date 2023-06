L’intesa sarà formalizzata il 20 giugno nella sala del CdA dell’Ateneo

Federico II e Rotary Distretto 2101 firmano Accordo Quadro. Numerosi i progetti al via, tra questi programmi per mantenere i cervelli in Italia e in particolare al Sud e per reinserire nel mondo del lavoro giovani detenuti.

Siglano l’accordo il Rettore Matteo Lorito e il professore Alessandro Castagnaro, Governatore del Rotary Distretto 2101, Regione Campania, martedì 20 giugno alle 12:30 nella Sala del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, in corso Umberto I, 40.