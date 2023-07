Federico II: corso laurea criminologi o esperti in sicurezza digitale

Conferenza stampa di presentazione il 5 luglio al Rettorato dell’Ateneo

Nuovo corso di laurea alla Federico II per aspiranti criminologi o esperti in sicurezza digitale, prevenzione in cybercrime e cyber-vittime.

Al Rettorato, nella Sala del Consiglio di Amministrazione, domani, mercoledì 5 luglio, alle 11:00, sarà presentata la nuova Magistrale in Scienze criminologiche, investigative e di lotta ai crimini informatici – Criminological, investigtive, counter cybercrime sciences che costituisce, percorso interclasse che vede coinvolti il DiSP, Dipartimento di Scienze Politiche, e il DIETI, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione.

Alla conferenza stampa di presentazione interverranno il Rettore Matteo Lorito e il coordinatore del corso di Laurea Giacomo Di Gennaro, insieme al Direttore del DiSP, Vittorio Amato, al Direttore del Dieti, Fabio Villone, e al Coordinatore della Cyber Hackademy, Simon Pietro Romano.

Il Corso di Laurea in Scienze criminologiche, investigative e di lotta ai crimini informatici è ad accesso libero e partirà dall’Anno Accademico 2023/2024.

Per la nuova procedura ci si potrà immatricolare già da lunedì 17 luglio 2023.