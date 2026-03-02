Federico II: accordo sviluppo ecosistema Agritech nella Piana del Sele

Siglata intesa tra Fondazione Agritech, Camera di Commercio di Salerno e Consel – Consorzio Elis
Riceviamo e pubblichiamo.
Fondazione Agritech, Camera di Commercio di Salerno e Consel – Consorzio Elis per la formazione professionale hanno siglato un protocollo d’intesa per lo sviluppo di un ecosistema Agritech nella Piana del Sele.
L’accordo si propone di mettere a sistema ricerca, innovazione tecnologica nel settore agroalimentare e fabbisogno delle imprese attraverso la formazione dei profili professionali necessari alla crescita del tessuto produttivo e imprenditoriale.
Il Rettore della Federico II e Presidente della Fondazione Agritech, Matteo Lorito, ha detto:
Il PNRR ha permesso di investire risorse mai viste prima in progetti e centri di ricerca come Agritech con l’obiettivo di portare le nuove tecnologie nei sistemi produttivi e dunque non ci si è fermati alla ricerca nei laboratori, ma la tecnologia è trasferita nelle aziende e, di conseguenza, sono necessarie figure professionali specializzate e formate.
Questo accordo, pertanto, chiude il cerchio tra ricerca, impresa e formazione e consente di realizzare in maniera piena la missione del PNRR.
Secondo i dati della Camera di Commercio di Salerno, circa il 46 per cento dei profili che le aziende cercano non vengono formati.
Il Presidente dell’ente camerale, Andrea Prete, ha evidenziato:
Nel salernitano abbiamo un tessuto agroindustriale di grande rilevanza e innovazione, una platea imprenditoriale di cui conosciamo le esigenze e a cui oggi con questo accordo rispondiamo.
Una prima fase dell’accordo prevede una mappatura delle necessità delle imprese così da identificare i profili richiesti.
L’Amministratore delegato Elis, Pietro Cum, ha evidenziato:
Oggi più di prima i ragazzi cercano un inserimento lavorativo che sia fondato sulle competenze e sulla professionalità con questo protocollo vogliamo rispondere ai bisogni delle aziende affinché restino competitive in un mercato che si sta sviluppando e trasformando grazie alle tecnologie.
Con il PNRR che volge al termine, la Fondazione Agritech guarda al futuro e alle attività di trasferimento tecnologico.
Il responsabile scientifico di Agritech – Centro Nazionale di Ricerca per le Tecnologie dell’Agricoltura, Danilo Ercolini, presente alla firma, ha spiegato:
Ci aspettiamo che le imprese ci chiedano supporto in termini di progetti di formazione: insieme possiamo disegnare piccole Academy verticali su tematiche di interesse per specifiche aree, così come valorizzare le eccellenze del territorio, pensare alla creazione di nuove imprese, di piccoli spin-off che possano rafforzare lo sviluppo del territorio.
Al tavolo dei relatori Cecilia Francese, Sindaco di Battipaglia, e Mario Conte, Sindaco di Eboli, Comuni della Piana del Sele.