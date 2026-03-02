Federico II: accordo sviluppo ecosistema Agritech nella Piana del Sele

Riceviamo e pubblichiamo.

Fondazione Agritech, Camera di Commercio di Salerno e Consel – Consorzio Elis per la formazione professionale hanno siglato un protocollo d’intesa per lo sviluppo di un ecosistema Agritech nella Piana del Sele.

L’accordo si propone di mettere a sistema ricerca, innovazione tecnologica nel settore agroalimentare e fabbisogno delle imprese attraverso la formazione dei profili professionali necessari alla crescita del tessuto produttivo e imprenditoriale.

Il Rettore della Federico II e Presidente della Fondazione Agritech, Matteo Lorito, ha detto:

Il PNRR ha permesso di investire risorse mai viste prima in progetti e centri di ricerca come Agritech con l’obiettivo di portare le nuove tecnologie nei sistemi produttivi e dunque non ci si è fermati alla ricerca nei laboratori, ma la tecnologia è trasferita nelle aziende e, di conseguenza, sono necessarie figure professionali specializzate e formate.

Questo accordo, pertanto, chiude il cerchio tra ricerca, impresa e formazione e consente di realizzare in maniera piena la missione del PNRR.