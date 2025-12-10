Federico II accoglie 24 studenti palestinesi grazie al programma IUPALS

Gli studenti resteranno alla Federico II per due anni

La Federico II ha accolto nelle proprie aule 24 studenti palestinesi, arrivati grazie al programma IUPALS – Italian Universities for Palestinian Students, promosso dalla CRUI – Conferenza dei rettori delle Università Italiane, che in Italia ha coinvolto 35 atenei.

Stamattina, nella Sala del Consiglio, i ragazzi hanno incontrato il Rettore, Matteo Lorito, e la Prorettrice, Angela Zampella.

Erano presenti anche il Direttore generale della Federico II, Alessandro Buttà, Guido D’Urso, delegato del Rettore alla Cooperazione, e Gianluigi Mauriello, referente per l’Ateneo del progetto IUPALS.

Il Rettore Lorito ha detto:

Siamo molto felici di avervi qui e di aver investito in questo programma grazie al quale oggi potete studiare a Napoli e alla Federico II. Noi abbiamo rapporti consolidati da anni con università della Palestina e faremo del nostro meglio, pur sapendo che non tutto è perfetto, e cercheremo di fare ciò che è possibile affinché possiate restare e realizzare le vostre aspirazioni.

Il gruppo è composto da 11 i ragazzi che arrivano da Gaza, mentre gli altri provengono da località della Cisgiordania. Un percorso che, per chi doveva lasciare Gaza, è stato complesso e li ha portati prima in Giordania e poi in Italia con voli di stato.

Il referente IUPALS, Gianluigi Mauriello, ha spiegato:

I ragazzi avevano la possibilità di iscriversi a tutti i nostri corsi di laurea magistrale in lingua inglese, che sono 14, e, dunque, ora sono regolarmente iscritti e frequentano i corsi. Inizialmente il nostro Ateneo aveva aderito al programma IUPALS con 10 borse di studio, ma, grazie a un finanziamento avuto dalla Regione Campania, siamo riusciti ad ampliare la disponibilità e ad accoglierne 24.

Gli studenti resteranno alla Federico II per due anni. I ragazzi sono ospitati in parte presso Campus X e in parte sono stati accolti da volontari.

Un percorso di accoglienza che è stato possibile – è stato evidenziato – anche grazie all’aiuto di Alì Shaikh Ibrahim, laureato federiciano, coordinatore, per le università del territorio partecipanti, del supporto agli studenti palestinesi del programma IUPALS.