FdI: incentivo per i Comuni lombardi per l’acquisto degli scuolabus

Mangiarotti: ‘Risorse ai piccoli comuni per garantire il servizio di scuolabus alle famiglie’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Garantire, soprattutto nei Comuni più piccoli ed in particolari, per quelli situati in montagna o collina, risorse adeguate per poter comprare scuolabus: questo quanto richiesto dal Gruppo fratelli d’Italia in Consiglio regionale, attraverso un ordine del giorno, di cui il primo firmatario è il Consigliere Claudio Mangiarotti.

Ha precisato il Consigliere, FDI, Mangiarotti:

Molti Comuni, soprattutto quelli più piccoli, che non dispongono di scuole, hanno la necessità di acquistare scuolabus per garantire il servizio alle famiglie. Nelle passate legislature sono stati previsti bandi per l’acquisto di scuolabus. In particolare, sono stati previsti da Regione Lombardia contributi straordinari destinati all’acquisto di nuovi automezzi ecologici al fine di favorire gli studenti, anche disabili, dalle loro abitazioni alle sedi scolastiche.

Con la previsione di tali contributi sarà, infatti, possibile, soprattutto nei piccoli comuni, compresi quelli montani e di alta collina, ridurre gli oneri finanziari a carico delle famiglie favorendo la riduzione della dispersione delle risorse scolastiche.

Si è inviato il Presidente e la Giunta regionale a disporre delle risorse necessarie per la redazione di bandi per l’acquisto di tali mezzi affinché possa essere d’aiuto per i Comuni per il rinnovo degli scuolabus.