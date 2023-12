FdI: al centro imprese, famiglia, infrastrutture e sanità lombarda

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Impresa, famiglia, servizi di prossimità alle persone ed infrastrutture sono al centro dell’attenzione di Fratelli d’Italia. Molti gli interventi ed ODG presentati nella sessione del Consiglio regionale dedicato al bilancio.

Tra questi interventi quello sollecitato dal Consigliere regionale, FDI, Diego Invernici:

Ha precisato il Consigliere, FDI, Invernici:

La creazione di una infrastruttura di comunicazione nelle gallerie ha due principali utilità il soccorso e, più in generale, le comunicazioni di emergenza, sia per avere aggiornamenti sulla situazione, sia per reperire le coordinate utili all’intervento dei mezzi di soccorso; inoltre, la manutenzione ambientale tesa alla prevenzione.

Poi centrale è il tema del turismo inclusivo.

Questo quanto richiesto dal Consigliere Invernici, con uno specifico ordine del giorno:

Aumentare l’accessibilità, promuovere l’accoglienza a favore di tutti, favorire la migliore fruizione delle tante opportunità offerte dalla nostra Regione è una sfida che richiede l’impegno dell’intera collettività il progetto cui ha dato vita Regione Lombardia funge da apripista per proporre un modello di turismo universalmente accessibile – come previsto dalla Convenzione ONU e dall’Agenza 2030 – coinvolgendo, in prima battuta, gli operatori del settore turistico.

A tal proposito Regione Lombardia, in collaborazione con le principali associazioni che si occupano di disabilità, ha promosso il progetto STAI, Servizi per un Turismo Accessibile e Inclusivo, con l’obiettivo di valorizzare i territori montani e lacustri delle Province di Bergamo e di Brescia, rendendoli più accessibili a tutti, con particolare riguardo al turista portatore di disabilità e con esigenze particolari.

Altro tema su cui è intervenuto Invernici è l’housing sociale per anziani.

Il Consigliere regionale, FDI, Diego Invernici, ha evidenziato:

I dati demografici nazionali testimoniano come siamo di fronte ad un processo di invecchiamento della popolazione e che nell’ultimo ventennio l’indice di vecchiaia ha subito un significativo incremento anche in Regione Lombardia sul territorio lombardo esiste un’offerta di servizi socioassistenziali rivolta alle persone anziane non autosufficienti e rilevato che nelle aree di montagna sono presenti situazioni in cui gli anziani vivono soli in piccoli centri urbani, con bassa densità abitativa e lontani dai servizi di assistenza sociosanitaria.

La co-residenza per anziani, c.d. senior housing, in aree interne di montagna prive di servizi erogati dalle Residenze Socio-Assistenziali, rappresentano una nuova concezione di residenzialità, realizzando appartamenti dati in locazione ad anziani autosufficienti, dotati di servizi comuni, ambienti per la ricreativa e servizi di assistenza la co-residenza per anziani è quindi finalizzata a supportare la persona anziana attraverso un progetto atto a garantire la continuità delle normali attività quotidiane in un ambiente ‘domestico’ e non in una struttura protetta.

L’esito favorevole raccolto dalla mozione 35 ‘Progetti di co-residenzialità per anziani residenti in aree di montagna dove non sono presenti Residenze Socio-Assistenziali’ da me presentata e discussa in aula consigliare il 12 settembre scorso, già impegna la giunta regionale a reperire risorse economiche strumentali alla messa in atto di progetti di housing sociale.