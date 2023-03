‘Favole di terra e di mare’ allo Spazio ‘Diotima’

In scena il 10 marzo a Caserta

Venerdì 10 marzo, alle 20:30, nello Spazio ‘Diotima’, al civico 6 di piazzetta Quasimodo, a Caserta, l’attore e regista Gigi Laperuta presenterà lo spettacolo ‘Favole di terra e di mare’, un evento teatrale costruito su quattro favole appartenenti alla cultura del Sud Italia, ispirate a ‘Lo cunto de li cunti‘ di Giambattista Basile.

Storie di orchi e di fanciulle, ragazzi che vivono tra i pesci in rivolta, un regno in cambio di una penna di uccello grifone, l’ora di un orco per un gambo di prezzemolo, il tutto accompagnato dalla pregevole musica del flauto traverso del maestro Aldo Ferrantini, noto anche per le sue collaborazioni con Roberto De Simone in Rai e a Canale 5 con Marisa Laurito, con Peppe Vessicchio ed Amii Stewart.

Un artista a tutto tondo, ricco di umanità, con il quale sarà divertente discutere della potenza e dell’energia delle favole, in una serata di teatro raccolti intorno al fuoco dei racconti.