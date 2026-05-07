‘Fattorie Aperte’: la XVII edizione in Campania

Serluca: ‘In fattoria esperienze formative e ludiche per promuovere la Dieta Mediterranea presso le giovani generazioni’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Campania.

Trascorrere una giornata a contatto con la natura, far conoscere la vita rurale, e promuovere il consumo consapevole: sono questi gli obiettivi di ‘Fattorie Aperte’, appuntamento giunto alla XVII edizione e promosso dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania nell’ambito del Programma di Educazione Alimentare e Orientamento ai Consumi e delle attività di comunicazione del Complemento di Sviluppo Rurale della Campania.

Sabato 9 maggio 2026 saranno 340 le Fattorie Didattiche iscritte all’Albo Regionale della Campania, Albo che celebra 22 anni dalla sua istituzione, ad accogliere gratuitamente gruppi scolastici e consumatori, offrendo laboratori, percorsi didattici e ludici, finalizzati a far conoscere i prodotti agroalimentari di qualità campani e a valorizzare la Dieta Mediterranea.

Per prendere parte all’iniziativa, è sufficiente consultare l’Albo regionale delle Fattorie Didattiche e rivolgersi alle aziende di interesse.

In occasione dell’evento, l’Istituto Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, iscritto all’Albo regionale delle Fattorie Didattiche, in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura proporrà laboratori su sicurezza alimentare, etichettatura, apicoltura, olio extravergine di oliva, pasta, orticoltura, e tanti altri.

In questa cornice, la Direzione Generale Politiche Agricole della Regione Campania presenterà presso il proprio stand le principali attività svolte in materia di Educazione Alimentare, tra cui il l’edizione 2026 del Concorso ‘Inventa il Tuo spot’.

Il Contest, sviluppato con linguaggi moderni vicini alle giovani generazioni, ha registrato un grande successo, con la partecipazione di 2.632 studenti e 365 docenti, impegnati nella realizzazione di ben 159 spot sulla Dieta Mediterranea, frutto del lavoro di gruppo delle scolaresche campane coinvolte.

A lavori conclusi, è stata lanciata una challenge online su YouTube per eleggere il video clip più apprezzato, realizzando oltre 21.000 interazioni in pochi giorni. Nel corso della manifestazione di sabato prossimo all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno di Portici, la classe vincitrice – la I B dell’Istituto Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale ‘S. Aurigemma’ di Monteforte Irpino (AV) – sarà insignita del Premio Speciale ‘Mediterranean Diet Influencer’.

Tra le altre attività previste: spettacoli didattici di burattini dedicati alla Dieta Mediterranea, pensati per coinvolgere i bambini in modo ludico e interattivo; l’esibizione di operatori di bird control, che mostreranno l’impiego dei rapaci addestrati per la sicurezza di aeroporti, centri storici e aziende zootecniche; numerose degustazioni, che offriranno un’esperienza concreta dei principi e dei sapori della Dieta Mediterranea.

Un altro momento significativo di sabato 9 maggio 2026 si terrà presso il Centro Regionale di Incremento Ippico di Santa Maria Capua Vetere, aperto alle visite dalle 10:00 alle 13:00.

Nel corso della mattinata saranno proposte attività dedicate alla valorizzazione della storia e della biodiversità campane, con visite guidate alle scuderie per conoscere i pregiati stalloni delle razze autoctone Salernitano e Persano, l’apertura del Museo delle Carrozze con esposizione di esemplari d’epoca e cimeli storici, e un’iniziativa di sensibilizzazione promossa dall’Associazione Aut Art, in collaborazione con Urbe Santa Maria Capua Vetere APS e Acffadir Onlus, finalizzata a diffondere la conoscenza della neurodiversità e favorire l’inclusione sociale dei ragazzi autistici attraverso il contatto con la natura e gli animali.

L’ingresso e le visite sono gratuiti.

L’Assessore all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, ha commentato: