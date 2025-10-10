Farmacie napoletane: vaccini contro influenza gratuiti per over 60

Santagada: ‘L’obiettivo è ampliare la copertura vaccinale’



Tutti i cittadini over 60 potranno ricevere gratuitamente il vaccino antinfluenzale in una delle farmacie di Napoli e provincia che hanno allestito un punto vaccinale.

La vaccinazione gratuita potrà essere richiesta da tutti i cittadini residenti nella stessa ASL della farmacia: chi ha meno di 60 anni può comunque acquistare il vaccino e chiedere la somministrazione dello stesso al farmacista.

Riccardo Maria Iorio, Presidente di Federfarma Napoli, spiega:

Le farmacie napoletane vogliono essere sempre più un punto di riferimento di prevenzione prim’ancora che di cura. La vaccinazione in farmacia è iniziata in un momento emergenziale qual è stato il COVID, ma si è affermata come routine nell’affiancare i Medici di Medicina Generale ed i distretti delle ASL nella campagna vaccinale contro l’influenza. Grazie alla loro capillarità ed alla fiducia che i cittadini, in particolar modo quelli più anziani, ripongono nella propria farmacia di riferimento contiamo di poter dare un significativo contributo per avere una copertura vaccinale quanto più ampia possibile sul territorio napoletano.

A tal fine, Federfarma Napoli ha predisposto sul proprio sito una mappa geolocalizzata per aiutare le persone ad individuare la farmacia più vicina ed ha anche avviato una campagna d’informazione rivolta all’utenza attraverso i propri canali social; le farmacie aderenti, inoltre, avranno anche esposte locandine per coinvolgere gli indecisi e raggiungere quella fascia di popolazione magari non al corrente della possibilità di ricevere gratis il vaccino per l’influenza.

Riccardo Iorio commenta:

Comunicare salute è uno dei ruoli della farmacia; per questo attraverso le farmacie diffonderemo anche le raccomandazioni del Ministero della Salute per prevenire e contenere l’influenza stagionale. Poche semplici regole come lavare regolarmente le mani, isolarsi a casa se si presentano sintomi, evitare il contatto stretto con persone ammalate, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca. L’influenza troppe volte viene sottovalutata, ma può essere pericolosa soprattutto per gli anziani; ecco perché suggeriamo il vaccino a tutti per proteggere sé stessi e chi ci sta a cuore.

Vincenzo Santagada, Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli, sottolinea: