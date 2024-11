Fariba e Yuldoz Hasmini, campionesse afghane: ciclismo come libertà

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Le abbiamo viste e le ricordiamo tenere alta la bandiera del loro Paese, l’Afghanistan, durante la sfilata dei Giochi Olimpici a Parigi.

E adesso Fariba e Yuldoz Hasmini, le due sorelle afgane campionesse di ciclismo, saranno presenti a La Toscana delle donne, sabato 16 novembre al Teatro del Maggio e poi domenica 17, alla pedalata.

Porteranno in Toscana la loro testimonianza e la loro storia, quella di due ragazze che chiedono che alle donne dell’Afghanistan sia restituita una vita vera, la possibilità di studiare e di dedicarsi allo sport.

Pedalare liberi, in alcuni Paesi del mondo, come l’Afghanistan, è un sogno irrealizzabile. Ma fuggite dall’Afghanistan nel 2021, Fariba e Yuldoz hanno partecipato ai Giochi Olimpici rappresentando l’Afghanistan anziché far parte del team dei Rifugiati. Consapevoli di tutti i rischi che avrebbe comportato il fatto di mettersi contro il regime dei talebani, hanno avuto il coraggio di andare avanti.

Ad assisterle, in Italia, l’associazione ‘Road to Equality’ tramite l’ex campionessa del mondo Alessandra Cappellotto, loro ‘seconda madre’, che con la sua associazione sostiene le sportive che provengono da nazioni in difficoltà e per le quali la vita in casa loro è complicata.

Il pomeriggio di sabato 16, sul palco del Maggio, Fariba e Yuldoz racconteranno la loro storia e porteranno il pubblico ai fatti di Kabul di quell’agosto 2021: ognuno si sentirà trasportato fuori dalle mura dell’aeroporto, insieme alle due ragazze, sentirà la paura, sentirà e la fame e la sete, in un racconto che sarà difficile dimenticare.

Domenica 17, Fariba e Yuldoz Hasmini saranno in testa alla pedalata ‘Pedale Rosso‘, evento di sensibilizzazione sui valori di uguaglianza e parità di genere, che inizia dal Piazzale del Re con partenza alle 10:30, ritrovo alle ore 9:00.

Nata da un’idea di Marianella Bargilli con il supporto del campione del mondo di ciclismo Paolo Bettini, ATCommunication, VeloEtruria Pomarance e Tuscany Love Bike, la pedalata ‘Pedale Rosso’, organizzata in collaborazione con il Comune di Firenze – Direzione Mobilità e Polizia municipale, attraverserà le vie della città su un percorso che prevede l’arrivo alle ore 12:00 in Piazza Duomo, davanti alla sede della presidenza della Regione Toscana.

Sarà qua che sul palco si avvicenderanno Cristiano Militello, il musicista Beppe Dati, la cantante Giulia Vestri e Eva Edili, giornalista di Lady Radio, media partner dell’evento.

All’arrivo, porterà i suoi saluti il Presidente della Regione Eugenio Giani e, con lui ,la capo di Gabinetto e ideatrice de La Toscana delle donne, Cristina Manetti.

Sarà quindi inaugurata l’installazione di Marco Lodola ‘L’Attesa’, che l’artista, presente la mattina del 17, ha realizzato in esclusiva per La Toscana delle donne.

Per iscriversi alla pedalata cliccare qua

https://www.eventbrite.it/e/pedale-rosso-pedalata-camminata-per-i-diritti-delle-donne-tickets-1046411092747?aff=oddtdtcreator