‘Fame mia – Quasi una biografia’ al Teatro Biblioteca Quarticciolo

In scena a Roma il 15 e 16 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Il 15 e 16 novembre il Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma ospita ‘Fame mia – Quasi una biografia’, lo spettacolo di Annagaia Marchioro, scritto con Gabriele Scotti e diretto da Serena Sinigaglia.

Libero adattamento del romanzo ‘Biografia della fame’ di Amélie Nothomb, ne rielabora i passaggi più intensi per fonderli con un’altra storia, quella dell’autrice attrice che lo interpreta.

Ne nasce un racconto comico e poetico su una donna che ha tanta fame, così tanta fame da smettere di mangiare. È una storia di fragilità e riscatto, in un percorso dall’infanzia all’età adulta, che affronta il tema dei disturbi alimentari senza parlarne in modo diretto.

Comico e poetico, pur mantenendo l’ispirazione e l’ironia tagliente del romanzo, lo spettacolo ne sfoca i contorni, fino a trasformarlo in una storia molto italiana, la storia dell’attrice che la interpreta.

Siamo a Venezia, nel pieno degli anni 80 e, come l’acqua dei canali, scorre il racconto, dove veneziano e italiano si alternano, passandosi la staffetta linguistica e restituendo l’identità dei personaggi che affollano la memoria della protagonista.

Tutta l’Italia si affaccia alla tavola di questo racconto: un’insegnante pugliese, la migliore amica napoletana. Non potrebbe che essere così, dato che in Italia si parla solo di cibo.

Con leggerezza e ironia, ‘Fame mia’ affronta ogni disgrazia senza retorica né enfasi, ma con la sincerità dei migliori racconti biografici. E, pur tra imperfezioni e sbilanciamenti, arriva un lieto fine che conforta: si può guarire. Un inno alla vita che ti riporta alla vita e ti fa sentire meno solo, meno spaventato, meno infelice.

Domenica 16 novembre, al termine della replica Simone Nebbia medierà l’incontro con la compagnia, nell’ambito del progetto ‘Staffetta critica‘, vedi calendario completo.

Orario spettacolo:

sabato 15 novembre ore 20:30

domenica 16 novembre ore 17:00

‘Fame mia – Quasi una biografia’

di e con Annagaia Marchioro

in collaborazione con Gabriele Scotti

allestimento scenico Maria Spazzi

costumi Erika Carretta

regia Serena Sinigaglia

liberamente ispirato a ‘Biografia della Fame’ di Amélie Nothomb, Voland edizioni

Premio ‘L’Alba che verrà’ 2016

Premio ‘Giovani Realtà del Teatro’ 2015 dell’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine

Per info e prenotazioni

promozione.tbq@cranpi.com