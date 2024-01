‘Falstaff a Windsor’ al Teatro Artemisio – Volonté

Alessandro Benvenuti in scena il 20 gennaio a Velletri (RM)

Sabato 20 gennaio, alle ore 21:00, Alessandro Benvenuti porterà sul palco di Velletri (RM) al Teatro Artemisio – Volonté ‘Falstaff a Windsor’.

Dopo i successi di ‘Nero Cardinale’ e ‘L’avaro’, si rinnova la collaborazione tra Ugo Chiti, Alessandro Benvenuti e gli attori di Arca Azzurra per un lavoro dedicato a uno dei grandi personaggi scespiriani, Falstaff.

Il Dramaturg tratteggia un profilo perfetto per il grande attore, attingendo tanto ai drammi storici ‘Enrico IV’ e ‘Enrico V’ quanto alla figura farsesca che emerge dalle ‘Allegre comari di Windsor’.

In questo adattamento l’eroe e antieroe ‘resuscita’ a Windsor esprimendo, gigione e irridente, la natura del suo personaggio: un’arroganza aristocratica, con un sangue plebeo, popolaresco, che muta dalla rabbia al sarcasmo ma rimane disarmante, quasi patetico, perché non conosce, o non sa, darsi le regole e la consapevolezza dell’età che ‘indossa’.

‘Falstaff a Windsor’ è liberamente tratto da ‘Le allegre comari di Windsor’ di William Shakespeare.

Adattamento e regia di Ugo Chiti, scene Sergio Mariotti, costumi Giuliana Colzi, musiche Vanni Cassori.

Con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo Cioni, Paolo Ciotti, Elisa Proietti.

Produzione Arca Azzurra.

Il costo del ticket per i singoli spettacoli è di 20 euro per la platea l settore, 18 euro ridotto, 18 euro per la platea II settore, 16 ridotto, 15 euro per la galleria, 13 ridotto.

Per informazioni e comunicazioni sono disponibile il sito www.fondarc.it, la mail comunicazione@fondarc.it e la pagina Facebook ufficiale Fondazione di Partecipazione Arte e Cultura Città di Velletri.

