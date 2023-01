‘Fake’ al Teatro Sannazaro

In scena a Napoli dal 27 al 29 gennaio

Riceviamo e pubblichiamo.

Da venerdì 27 gennaio alle ore 21:00 al Teatro Sannazaro di Napoli debutta Lorenzo Balducci in ‘Fake’ di Riccardo Pechini e Mariano Lamberti che firma anche la regia, una produzione teatro Segreto.

Dopo il grande successo nazionale di ‘Allegro non troppo’, torna Lorenzo Balducci con una nuova dissacrante standup comedy, scritta sempre da Riccardo Pechini e Mariano Lamberti.

Partendo dal celebre paradosso di Orson Welles: “gli italiani sono 50 milioni di bravi attori nella vita, ma pessimi sullo schermo”, ‘Fake’ prenderà di mira il mondo dello spettacolo e in particolar modo la picaresca vita degli attori e di tutte le numerose categorie che costellano questa galassia: gli onnipresenti, i raccomandati, i ‘cani’, i caratteristi a vita, i sopravvalutati, gli egomaniaci e via dicendo…

Con il suo inimitabile stile da performer, Lorenzo ci condurrà attraverso il grottesco mondo dei provini, dei set televisivi, degli immancabili capricci delle ‘dive’, delle produzioni scalcinate con i cestini preparati dalla mamma del regista, e soprattutto della vita precaria degli attori giovani che, malgrado il talento, non essendo ‘amichetti’ di qualcuno, sono condannati ad essere relegati a un paio di pose in fiction di quart’ordine e tuttavia non mollano.

Saranno presi di mira film e serie TV di grande successo, di cui Lorenzo ridoppierà alcune scene, mettendone in rilievo la pessima recitazione, spesso involontariamente comica nel drammatico o, all’opposto, ‘drammatica’ nel comico.

‘Fake‘ vuol essere anche una riflessione su ciò che ormai ci è rimasto di autentico e spontaneo, ossessionati come siamo nel ‘recitare’ noi stessi sui social, creandoci delle vere proprie identità fittizie da mostrare al mondo. Un paradosso ancor più evidente per un attore, capace magari di piangere lacrime vere su un set e finte nella vita.

Infine, come in ‘Allegro, non troppo’, lo spettacolo sarà un’occasione per Lorenzo di raccontare il suo percorso umano e professionale. A cominciare dal suo coming out pubblico che gli chiuse numerose porte, ragion per la quale, molti attori tengono gelosamente nascosta la propria omosessualità, fingendo flirt o addirittura sposandosi con la starlette di turno.

Anche qui, come in Allegro, Lorenzo non si farà sconti, raccontando tutta la verità. Il suo inizio come attore molto richiesto, poi travolto da una serie di scandali familiari che lo fecero diventare una sorta di reietto, soprattutto per le raccomandazioni, fatte spesso a sua insaputa, che lo imposero in alcune produzioni.

Da qui la sua scelta di ripartire da zero, facendo il cameriere in un ristorante, lavoro che svolge tutt’ora, rinascendo come essere umano, finalmente libero ed autentico, e poi come artista con l’invenzione di un personaggio gender fluid che spopola nei social e ne decreta il successo a teatro.

Lo spettacolo sarà raccontato anche attraverso coreografie e musiche, nello stile dei musical di Broadway, scritte appositamente per lo show.

Calendario repliche:

venerdì 27 gennaio ore 21:00

sabato 28 gennaio ore 21:00

domenica 29 gennaio ore 18:00

Per informazioni:

081-411723 | 081-418824

Teatro Sannazaro

via Chiaia 157

Napoli