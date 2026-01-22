‘Facimme ‘e Cunti’ al Teatro Sala Molière

In scena a Pozzuoli (NA) il 24 e 25 gennaio

Sabato 24, ore 21:00, e domenica 25 gennaio 2026, ore19:00, al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (NA), via Bognar, 21, diretto da Nando Paone, andrà in scena ‘Facimme ‘e Cunti’ di Antimo Casertano, con Daniela Ioia e Antimo Casertano, tratto da ‘Lo Cunto de li Cunti’ di Giambattista Basile.

Casertano racconta:

L’idea di ‘Facimme ‘e Cunti’ nasce dalla volontà mia e di Daniela di non perdere questi racconti, questi riadattamenti dell’opera ‘Lu Cunto de li Cunti’ di Giambattista Basile che chiaramente è una pietra miliare della nostra letteratura. I riadattamenti sono stati già messi in scena e, visto il successo, volevamo dare seguito a questa operazione di recupero perché sono racconti molto divertenti ma anche con un grande valore morale e quindi secondo noi è giusto e importante non perderli, prendendo spunto da quello che poi siamo noi, una coppia in scena e nella vita che si ritrova a fare i conti con la genitorialità. Un’idea semplice che farà immergere lo spettatore in un’atmosfera da fiaba sicuramente molto divertente ma con una morale importante, come poi è tutta l’opera di Giambattista Basile.

È sera, più precisamente, notte inoltrata. Si è fatto tardi, molto tardi, in scena ci sono due attori, un marito e sua moglie. Sono stanchi, molto stanchi, perché il loro figlio proprio non vuole saperne di dormire. I due genitori hanno provato in tutte le maniere, in tutti i modi, ma non c’è stato verso, il bambino non accenna a prendere sonno.

D’improvviso arriva l’idea: ‘Facimme ‘e Cunti’. I due genitori decidono di ‘contargli’ una favola, poi un’altra, poi un’altra ancora. Un gioco, che piano piano si trasforma in una vera e propria sfida. Una sfida a suon di ‘cunti’, tra due genitori prima e due attori poi, che si contendono il primato di miglior contatore.

Due attori – genitori, che presi dalla passione e dall’enfasi, si lasceranno prendere la mano e si faranno trasportare nel meraviglioso e incantato mondo de ‘Lo Cunto de li Cunti’ di Basile.

Il bambino – spettatore verrà catapultato in una spericolata architettura narrativa, in un linguaggio complesso e popolare al tempo stesso, in luoghi fatati, in provincie meridionali d’altro tempo, tra orchi, fate, giovinotti sciocchi e bestie parlanti. Con la speranza che il solo a prendere sonno sia il bambino e non il pubblico.