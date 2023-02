‘Faccio finta di niente’, nuovo singolo di Fulvio Effe

Disponibile dal 5 febbraio

È in uscita domenica 5 febbraio 2023, il nuovo singolo di Fulvio Effe, dal titolo ‘Faccio finta di niente’, la maturità artistica del cantautore anche imprenditore, creator digitale.

L’eclettico Fulvio Effe torna e stupisce con un brano pop dalla struttura mai banale e con un testo che ci porta a pensare a quanto sia importante vivere il momento evitando di sprecare energie in pensieri negativi e dolorosi.

Il brano vede inoltre la partecipazione di Luca Colombo, è suo infatti l’assolo di chitarra presente nel brano.

A distanza di un anno esatto dal suo ultimo lavoro discografico, ‘Jimmy’, nel 2022, l’artista torna in pista con una ballad struggente, sognante, delicata: ‘Faccio finta di niente’ è il risultato di una maturità artistica ed umana che fa di Fulvio Effe un artista a tutto tondo.

Dichiara il cantautore:

I pensieri quotidianamente ci pongono di fronte a conflitti interiori e preoccupazioni che limitano inevitabilmente la nostra felicità, spesso il “guardare indietro” ci riporta a ricordi “agrodolci”, che generano stati d’ansia e alimentano quei pensieri negativi che a nulla di buono possono portare. Il brano racconta di questo, del bisogno, spesso curativo, che sentiamo, quel “fare finta di niente” che non è menefreghismo, anzi, è semplice e puro amor proprio dovremmo imparare ad amare la nostra vera natura, nei pregi e nei difetti, imparando ad accettare noi stessi e gli altri per quello che sono, senza avere la pretesa di “cambiare” cose e situazioni sulle quali non abbiamo nessun tipo di potere o diritto. Fare finta di niente per concentrarsi solo sul proprio percorso, senza essere ostaggi del giudizio altrui che spesso è dettato soltanto da superficiali sensazioni o, peggio ancora, da passeggeri interessi personali, che trovano spazio ed aria proprio nella preoccupazione di “non essere all’altezza” di questa o quella situazione, fare finta di niente per ricordarci chi eravamo da bambini per rammentare che i nostri sogni, il nostro percorso, i nostri talenti, ciò che siamo, devono andare oltre tutte quelle esperienze negative che con il corso del tempo rischiano solo di inquinarci e di distrarci dalle cose davvero importanti.

Bio

Fulvio Zangirolami, in arte Fulvio Effe, nasce ad Acqui Terme (AL) il 5 aprile 1984. Appena sedicenne muove i primi passi nel mondo della musica quando, affascinato da una vecchia chitarra del padre, si avvicina allo strumento.

Nello stesso anno fonda la band Mivanez, con la quale in poco tempo riuscirà a raggiungere importanti traguardi come le due vittorie all’Accademia di Sanremo, 2005 e 2006, la vittoria al Festival di Saint Vincent nel 2006 e le aperture dei tour di Irene Grandi e degli Stadio, rispettivamente nel 2006 e 2007. Con i Mivanez nel 2007 pubblica il primo singolo ‘Andata e ritorno’, mentre nel 2011 esce il primo EP da solista ‘Io non ho paura di amarti’.

Dal 2013 al 2017 porta in giro uno spettacolo con la cover band Effetto 90 e, parallelamente, Fulvio Effe diventa performer di Radio Number One e fonda l’Alexandria Music School, sede certificata Trinity e Abrsm, scuola che vanta collaborazioni con musicisti ed insegnanti di assoluto livello.

Mosso da spirito imprenditoriale, produce dischi per altri artisti, realizza spot pubblicitari per grosse aziende, mette in piedi la società Gaston Studio che si occupa di produzione video e gestione immagine. Dopo nove anni di assenza dal mercato discografico, nel 2020 pubblica ‘L’istante di un brivido’, canzone dedicata al padre scomparso, alla cui registrazione partecipano musicisti del calibro di Luca Colombo, storico chitarrista dell’orchestra del Festival di Sanremo. Il brano fa parte del progetto discografico ‘Punto’, il primo album del cantautore alessandrino, che, uscito nel 2020, ha collezionato oltre 1 milione di ascolti.

Luca Colombo – Chitarre

Andrea Girbaudo – Pianoforte

Tiziano Spigno – Cori

Daniele Focante – Arrangiamento

Francesco Salvadeo – Mix e mastering