‘Facciamoci i lazzi nostri’ al Teatro CortéSe

In scena a Napoli il 20 e 21 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 20 dicembre, ore 21:00, e domenica 21 dicembre, ore 18:00, ai Colli Aminei, il Teatro CortéSe di viale del Capricorno 4 a Napoli accoglie il debutto di ‘Facciamoci i lazzi nostri’, varietà comico firmato da Raimondo Salvetti e interpretato da Luciano e Massimo Salvetti, affiancati in scena da Angela Russo e Daniele Fiorentino, con l’accompagnamento dell’orchestrina diretta dal maestro Gennaro Carbone.

Lo spettacolo si propone come un omaggio sentito e consapevole al grande varietà napoletano, non ridotto a semplice esercizio nostalgico, ma restituito nella sua funzione originaria di autentica palestra dell’arte comica.

I fratelli Salvetti, figli d’arte e cresciuti tra quinte, palcoscenici e rigorosi tempi scenici, rievocano un genere che ha formato giganti del Novecento teatrale: da Totò a Nino Taranto, da Tecla Scarano a Dolores Palumbo, fino alle grandi famiglie artistiche come i Maggio e i De Rege.

‘Facciamoci i lazzi nostri’ intreccia macchiette, scenette, canzoni e farsa, recuperando il ritmo dell’avanspettacolo e il sapore del teatro popolare, sostenuto dal vivo dalle sonorità dell’orchestrina, elemento imprescindibile del varietà storico.

Napoli è presenza costante, evocata attraverso linguaggi, atmosfere e riferimenti colti alla poesia e alla drammaturgia di Libero Bovio e Raffaele Viviani.

Luciano e Massimo Salvetti confermano così una cifra artistica che li vede da anni protagonisti del teatro comico partenopeo, impegnati in un lavoro di custodia e trasmissione di un patrimonio scenico che resta vivo solo se praticato.

Al Teatro CortéSe va in scena un varietà che è memoria attiva, artigianato teatrale e dichiarazione d’amore per una tradizione che continua a parlare al presente.