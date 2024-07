Fabio Mangia nuovo Segretario provinciale della UGL Salute Lecce

Il benvenuto del Segretario nazionale Giuliano

La UGL Salute Lecce ha un nuovo Segretario provinciale: Fabio Mangia.

Nato a Galatina nel 1974, in possesso del diploma di ragioniere programmatore, ha iniziato il suo percorso professionale nella sanità come ausiliario nel 2011 per essere poi impiegato presso il CUP telefonico.

Queste le prime parole di Mangia dopo la nomina:

Rappresentare la UGL Salute sul territorio di Lecce mi riempie di orgoglio e carica di responsabilità. I problemi della sanità locale sono tanti e mi metto a disposizione degli operatori per essere al loro fianco per la salvaguardia dei diritti e della dignità di ognuno. Ci sono delle priorità come l’organizzazione del lavoro con una adeguata distribuzione del personale per rendere equi i carichi di lavoro del personale. Appena insediato ho anche affrontato la problematica del Premio Covid per chiedere che nella sua erogazione non ci siano differenze, nel nome di quella giustizia sociale che è faro delle nostre battaglie. Cercherò di allargare sempre più la base dei nostri iscritti per dare sempre maggiore forza alla nostra Federazione.

Il Segretario della UGL Salute Nazionale Gianluca Giuliano dice: