Fabio Lepore in ‘The Italian Crooner’ a ‘Musica in Città’

Il concerto è in programma il 16 agosto nell’ex Distretto Militare di Campobasso

Venerdì 16 agosto, ore 20:30, nell’ex Distretto Militare di Campobasso, nell’ambito di ‘Musica in Città’, si terrà il concerto ‘The Italian Crooner’, con Fabio Lepore, voce, e Francesco Schepisi, pianoforte.

Biografia Fabio Lepore

Il crooner Fabio Lepore, accompagnato al pianoforte da Francesco Schepisi, sostituisce la cantante Eleonora Strini, che, a causa di problemi di salute, non potrà essere a Campobasso.

Lepore è un cantante versatile, ha preso parte a numerosissimi progetti musicali: jazz, pop, musica a cappella, cantando con numerose orchestre sinfoniche, ritmo sinfoniche, big band, in musical ed alcuni tra i più grandi teatri di 70 paesi in 5 continenti nel mondo.

Le sue composizioni sono indissolubilmente legate al periodo d’oro del jazz vocale. Nel suo curriculum vanta la collaborazione con Paesi di tutto il mondo e la collaborazione con stelle del calibro di Dionne Warwick.

Numerose sono anche le recensioni positive a suo favore. Lepore è un crooner, canta in italiano e inglese con voce estesa gli artisti degli ultimi 80 anni italiani, offrendo all’ascoltatore una enciclopedia della lingua italiana jazz in senso popolare.

Alcuni dei Festival dove Fabio Lepore si è esibito: London Jazz Festival, UK, Boston Green Festival, USA, Dubai Jazz Festival, Jazz Most Festival Minsk facendo seguito a Gregory Porter, sono i 12 tour in Cina, Cairo Opera House, Egitto, JB Jazz Festival, Malaysia, Jornadas Musicales del Norte, Cile, 12 jazz festival in Africa, Live in Blue Bay Jazz Festival, Russia, Teatro Solis, Uruguay, facendo seguito a Bobby Mcferrin, Richard Galliano, Jon Hendricks, Marcus Miller, John Scofield, Diana Krall, The Yellowjackets, Joe Zawinul, Djavan, Billy Cobham, Dominic Miller nelle precedenti edizioni, 2023, ospite della 38esima edizione del Festival Internazionale Jazz Plaza all’Avana con l’Orchestra di Jazz del Conservatorio Amadeo Roldán per due concerti ed un workshop.

L’Orchestra ha ricevuto una nomination ai Grammy Latini nel 2019 ed in passato ha condiviso musica con artisti del calibro di Herbie Hancock ed Esperanza Spalding.

Ingresso gratuito.