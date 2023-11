Fabio Cirella nuovo Direttore del Centro Ester di Napoli

Riceviamo e pubblichiamo.

Svolta manageriale al Centro Ester. L’arrivo di Fabio Cirella, con il ruolo di Direttore generale, inaugura un nuovo corso per l’Associazione di Barra, a Napoli, che continua a ritagliarsi spazi importanti nella vita sportiva e sociale nella zona ad est di Napoli.

Spiega il Presidente Pasquale Corvino:

Fabio Cirella è la persona giusta per realizzare i progetti che abbiamo in mente per rendere il Centro Ester sempre più un polo di aggregazione per quanti lo scelgono per vivere lo sport o i momenti culturali nel modo giusto.