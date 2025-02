Fabio Angeloro nominato nuovo Segretario della UGL Salute Macerata

Riceviamo e pubblichiamo.

Fabio Angeloro è il nuovo Segretario provinciale della UGL Salute Macerata. Infermiere, nato nel 1982, ha ottenuto la Laurea in Scienze Infermieristiche presso l’Università Politecnica delle Marche.

Dopo dieci anni di servizio presso il Pronto Soccorso di Macerata, uno al reparto di Pneumologia è attualmente impiegato, sempre presso lo stesso nosocomio, nella UO UTIC.

Angeloro dichiara:

Ringrazio la Segreteria nazionale e le componenti del territorio per avermi affidato un incarico che cercherò di onorare con impegno e con entusiasmo.

Macerata, la sua provincia e l’intero territorio delle Marche vivono, come nel resto d’Italia, un difficile momento per quel che riguarda la sanità. Mi metterò subito al lavoro per cercare di migliorare le piccole e le grandi cose che possano permettere agli operatori di svolgere nel migliore dei modi le proprie mansioni.

A riguardo, credo che il tema della sicurezza, anche alla luce delle tante aggressioni professionisti della sanità, sia prioritario. Mi muoverò raccogliendo le istanze di chi in noi vuole vedere un sindacato nuovo, diverso, libero da qualsiasi condizionamento.