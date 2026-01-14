Fabbricatore su avvio attività istituzionali Consiglio Campania

Il Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania esprime soddisfazione
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
Sono molto soddisfatto di questo energico avvio delle attività istituzionali del Consiglio regionale della Campania, che ieri hanno visto anche l’insediamento della Giunta delle Elezioni, in quanto evidenziano un’assemblea legislativa pienamente intenzionata a svolgere appieno il proprio ruolo e nella quale, come centrodestra, come già dimostrato fin dall’insediamento, daremo il nostro contributo di opposizione costruttiva e responsabile per approvare le migliori leggi a favore dei campani e mettere in campo politiche efficaci ed efficienti per la nostra regione.
È quanto ha affermato il Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, FdI.
L’esponente di Fratelli d’Italia ha aggiunto:
Auspichiamo, pertanto, che anche le Commissioni vengano insediate al più presto per entrare nel vivo dell’attività legislativa e per affrontare i tanti temi sui quali i campani ci chiedono risposte di qualità in tempi celeri, su questo noi saremo in prima linea e saremo un solido ed efficace punto di riferimento per i nostri concittadini.