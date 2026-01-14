Fabbricatore su avvio attività istituzionali Consiglio Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Sono molto soddisfatto di questo energico avvio delle attività istituzionali del Consiglio regionale della Campania, che ieri hanno visto anche l’insediamento della Giunta delle Elezioni, in quanto evidenziano un’assemblea legislativa pienamente intenzionata a svolgere appieno il proprio ruolo e nella quale, come centrodestra, come già dimostrato fin dall’insediamento, daremo il nostro contributo di opposizione costruttiva e responsabile per approvare le migliori leggi a favore dei campani e mettere in campo politiche efficaci ed efficienti per la nostra regione.