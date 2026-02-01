Fabbricatore esprime solidarietà al poliziotto aggredito a Torino

Il Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania: Attacco alle Forze dell’ordine è attacco allo stato e alla società

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

I gravissimi fatti accaduti a Torino, dove un gruppo riconducibile ad un centro sociale ha aggredito violentemente agenti delle Forze dell’Ordine, impongono una ferma condanna da parte di tutte le forze politiche, senza ambiguità. Aggredire gli agenti delle Forze dell’Ordine non significa solo colpire persone che svolgono un servizio essenziale per la sicurezza della società ma anche un simbolo dello Stato: i criminali che hanno colpito gli agenti a Torino hanno attaccato lo stato e l’intera società italiana e, per questo, devono pagarne le conseguenze penali.

È quanto afferma il Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, FdI, che aggiunge:

La solidarietà, la vicinanza, il pieno sostegno del Premier Giorgia Meloni, che si è recata personalmente e a nome del Governo in visita agli agenti ricoverati in ospedale, rappresentano il sentimento degli Italiani di riconoscenza e sostegno alle Forze dell’Ordine che sono presidio della legalità, della democrazia e della civiltà, al servizio di tutti i cittadini. Non vi sono giustificazioni ideologiche, sociali o politiche per la violenza, il dissenso si esprime attraverso il confronto civile, non con atti criminali, che, come tali perseguiti.

Fabbricatore, a tale proposito, esprime