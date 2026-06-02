Fabbricatore alle celebrazioni per la Festa della Repubblica

Il Vicepresidente Giuseppe Fabbricatore: Celebriamo la nostra Patria, protagonista in tutto il mondo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Con grande orgoglio identitario, celebriamo, oggi, gli 80 anni della Repubblica Italiana, la nostra amata Patria, che si fonda sui valori della libertà e della democrazia e che, oggi più che mai, grazie al Governo presieduto da Giorgia Meloni, è protagonista in tutto il mondo.

È quanto ha affermato il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, FdI, che, stamani, a Salerno, ha partecipato alle celebrazioni della Festa della Repubblica.

Il Vicepresidente Fabbricatore ha aggiunto: