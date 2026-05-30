Fabbricatore alla presentazione della nuova creazione di Apreamare

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

L’autentica cultura nautica mediterranea, fatta di arte, qualità e modernità, si esprime al massimo attraverso la nostra pregiata industria nautica e particolarmente nell’ultima creazione dei cantieri Apreamare, la quale rappresenta il valore del Made in Italy, l’identità e la vocazione artigianale-turistico-culturale del nostro territorio.