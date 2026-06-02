Fabbricatore alla cerimonia conclusiva Memorial ‘Eugenio Abbro’

Vice Presidente del Consiglio regionale della Campania: Memorial ‘Eugenio Abbro’ esprime valori e senso appartenenza al territorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Memorial dedicato allo storico Sindaco di Cava de’ Tirreni, Eugenio Abbro, che, quest’anno, si pregia del Patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, rappresenta una significativa iniziativa che vede protagonisti tanti giovani calciatori ed esprime i valori dello sport, del territorio, dell’appartenenza alla nostra Comunità.



È quanto afferma il Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, FdI, che ha partecipato, allo Stadio S. Lamberti di Cava de’ Tirreni, alla cerimonia conclusiva della quattordicesima edizione dell’iniziativa, insieme con il Presidente ed il Vice presidente del Comitato Abbro, Claudio Di Criscio e Tamigi Daniele, il Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ‘Polisportiva Primavera Cavese’, Claudio Santoriello, che ne sono promotori, ed i rappresentanti della Provincia di Salerno, del Comune di Cava de’ Tirreni e del CONI.

Il Vicepresidente Fabbricatore ha sottolineato: