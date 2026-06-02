Fabbricatore alla cerimonia conclusiva Memorial ‘Eugenio Abbro’

Vice Presidente del Consiglio regionale della Campania: Memorial ‘Eugenio Abbro’ esprime valori e senso appartenenza al territorio
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
Il Memorial dedicato allo storico Sindaco di Cava de’ Tirreni, Eugenio Abbro, che, quest’anno, si pregia del Patrocinio del Consiglio Regionale della Campania, rappresenta una significativa iniziativa che vede protagonisti tanti giovani calciatori ed esprime i valori dello sport, del territorio, dell’appartenenza alla nostra Comunità.
È quanto afferma il Vice presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, FdI, che ha partecipato, allo Stadio S. Lamberti di Cava de’ Tirreni, alla cerimonia conclusiva della quattordicesima edizione dell’iniziativa, insieme con il Presidente ed il Vice presidente del Comitato Abbro, Claudio Di Criscio e Tamigi Daniele, il Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica ‘Polisportiva Primavera Cavese’, Claudio Santoriello, che ne sono promotori, ed i rappresentanti della Provincia di Salerno, del Comune di Cava de’ Tirreni e del CONI.
Il Vicepresidente Fabbricatore ha sottolineato:
Sono molto orgoglioso e soddisfatto di aver potuto conferire ai giovani calciatori i riconoscimenti previsti dal Memorial, che coinvolge ventiquattro squadre provenienti da tutta la Regione, per un totale di trecento giovani calciatori, e di poter condividere con queste giovani promesse del calcio l’entusiasmo e l’emozione di un evento tanto coinvolgente per il nostro territorio e meritevole di attenzione istituzionale.
Un grande plauso, inoltre, agli studenti dell’Istituto comprensivo di Santa Lucia, che sono stati premiati per i migliori elaborati nell’ambito del Concorso di disegno dal titolo ‘Le bellezze di Cava de’Tirreni’, così evidenziando creatività, identità e senso di appartenza al territorio, valori di grande importanza che i nostri giovani dimostrano di possedere e che l’istituzione regionale intende valorizzare partecipando e sostenendo queste iniziative.