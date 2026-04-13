Fabbricatore al convegno ‘Le filiere al centro’ a Giffoni Sei Casali

Il Vicepresidente del Consiglio Campania: Agroalimentare e sviluppo, valorizzare le eccellenze e promuovere le filiere produttive

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Valorizzare le eccellenze agroalimentari campane e puntare sulla sinergia istituzionale per sostenere le imprese di questo importante comparto produttivo per promuovere la competitività dei nostri prodotti tipici nei mercati globali.

È il tema che il Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, componente della VIII Commissione consiliare permanente, ha sottolineato nel corso del suo intervento al convegno ‘Filiere al centro’, tenutosi venerdì scorso a Giffoni Sei Casali, su iniziativa del Presidente provinciale di Agrocepi, Gennaro Barra, e con la partecipazione dell’Assessore regionale all’Agricoltura, Maria Carmela Serluca, di una folta rappresentanza del mondo imprenditoriale del territorio, del Presidente nazionale Agrocepi, Corrado Martinangelo, e del rappresentante della Fondazione Cassa Rurale di Battipaglia, Franco Poeta.

Nel corso del suo intervento, il Vice presidente Fabbricatore ha, inoltre, evidenziato la necessità di

rafforzare e strutturare filiere produttive solide ed integrate per rispondere alle sfide del settore e di potenziare le politiche di sostegno alle aziende locali nei processi di innovazione e internazionalizzazione.

Al termine dei lavori, l’esponente di Fratelli d’Italia ha espresso