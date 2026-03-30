Fabbricatore al convegno ‘Donne e Impresa’ al Senato della Repubblica

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Il Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, FdI, ha partecipato, stamani al Convegno ‘Donne e Impresa: internazionalizzazione delle PMI per il futuro del Made in Italy’, tenutosi, stamani, al Senato della Repubblica, su iniziativa del Senatore di FdI Marco Scurria, in collaborazione con l’Associazione delle Donne del Made in Italy nel Mondo, ‘Dominae’.

Il Vicepresidente Fabbricatore ha espresso

grande apprezzamento per l’iniziativa del senatore Marco Scurria e della Presidente e fondatrice di ‘Dominae’, Fabiana Romano, e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’imprenditrice campana Rossella Spatola, e del Vicedirettore di Confagricoltura di Salerno, Giovanni Giugliano, su un tema significativo qual è il contributo femminile nel mondo del lavoro e dell’impresa, per la competitività delle imprese, la loro apertura internazionale ed, in generale, nella crescita economica del Paese.