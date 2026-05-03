Fabbricatore al 77° Gran Premio Lotteria Agnano

Il Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania: Presenza rappresentanti Governo evidenzia attenzione per settore
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
È stato un evento di grande rilievo e di partecipazione popolare, che ha visto la significativa presenza di autorevoli rappresentanti del Governo nazionale, la quale sottolinea la notevole attenzione per la valorizzazione ed il rilancio del settore.
È quanto afferma il Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, FdI, che, oggi, all’Ippodromo di Agnano, ha partecipato alla 77ª edizione del Gran Premio Lotteria insieme con i Sottosegretari all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e alle Foreste, Giacomo La Pietra, alle Infrastrutture e ai Trasporti, Antonio Iannone, e il Capogruppo di FdI in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, Marco Cerreto.
Fabbricatore sottolinea:
Questo importante evento dell’ippica italiana evidenzia una realtà che attrae tantissimi appassionati e coinvolge categorie economiche, a cominciare dagli allevatori, che il Governo ha sostenuto con varie misure, come la riduzione dell’IVA sull’allevamento, per sostenere il comparto ippico che, oggi, vede l’Ippodromo di Agnano come luogo centrale per l’ippica italiana ed è anche occasione per la valorizzazione del territorio.