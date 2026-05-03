Fabbricatore al 77° Gran Premio Lotteria Agnano

Il Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania: Presenza rappresentanti Governo evidenzia attenzione per settore

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

È stato un evento di grande rilievo e di partecipazione popolare, che ha visto la significativa presenza di autorevoli rappresentanti del Governo nazionale, la quale sottolinea la notevole attenzione per la valorizzazione ed il rilancio del settore.

È quanto afferma il Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Giuseppe Fabbricatore, FdI, che, oggi, all’Ippodromo di Agnano, ha partecipato alla 77ª edizione del Gran Premio Lotteria insieme con i Sottosegretari all’Agricoltura, alla Sovranità Alimentare e alle Foreste, Giacomo La Pietra, alle Infrastrutture e ai Trasporti, Antonio Iannone, e il Capogruppo di FdI in Commissione Agricoltura alla Camera dei Deputati, Marco Cerreto.

Fabbricatore sottolinea: